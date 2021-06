Mario in Lorella spet skupaj

Letošnje 40. Melodije morja in sonca bodo jubilej tudi zame.

Amfiteater Avditorija Portorož bodo v soboto, 10. julija, znova napolnile poletne melodije. Gostitelja večera bostain, uigran voditeljski par, ki se veseli tako dogodka kot vnovičnega sodelovanja. Melodije morja in sonca bosta tako skupaj vodila že desetič.»Kako lepo je biti znova del tega festivala in kako neverjetno je slišati, da je pred nami že 40. izvedba! Zdi se mi kot včeraj, ko sem prvič stala na odru Melodij morja in sonca, in 10. julija bom spet, kar si seveda štejem v čast. Zelo se veselim glasbe v živo, avditorija, publike, Maria, s katerim delim čudovite spomine in trenutke, ki so močno zaznamovali mojo kariero na televiziji, hkrati pa tudi mene osebno, kot žensko,« je povedala Lorella.»Letošnje 40. Melodije morja in sonca bodo jubilej tudi zame. Ta festival bom namreč vodil že desetič, kar se mi zdi imenitno. Prvič sem bil v Portorožu leta 1998 in od takrat sem zmeraj vodil MMS z Lorello, ki je postala moj talisman, prepričan sem, da mi prinaša srečo. Vse melodije so mi ostale v lepem spominu, ne samo zaradi nastopa, tudi zaradi vzdušja, ki je na tem festivalu nepopisno,« se glasbenega dogodka, na katerem se bo dvanajst pesmi potegovalo za pet nagrad, veseli priljubljeni voditelj.