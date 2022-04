Mario Galunič: Že zdavnaj sem dojel, da je svet prevelik, da bi videl vse

»Že zdavnaj sem dojel, da je svet prevelik, da bi videl vse, kar me zanima. To je bridko spoznanje, a iz njega izhaja odločitev, da se ne vračam na kraje, kjer sem že bil. To napako sem enkrat naredil in po desetletju premora obiskal Bali. Kakšno razočaranje!« nam je zaupal voditelj Mario Galunič.

