Marija odšla in razkrila strašno resnico o svojem življenju

Po četrtem dvoboju posestvo zapušča Marija. Čeprav tekmovalci tega niso pričakovali, je bil njen boj z Renato močno izenačen do konca. Četudi se s sotekmovalci ni najbolj ujela, pa so ji za konec namenili stoječe ovacije.



»Vsem se bom zahvalila za neki doprinos mojemu življenju in hvala vam,« je rekla s solzami v očeh. Tilnu je pred odhodom dejala, naj ostane tak še naprej.



Še pred začetkom dvoboja pa je pošteno presenetila tekmovalce. Na list papirja je izlila vse svoje občutke in jim razkrila kruto resnico o svojem življenju. Povedala je, da je zelo trpela. »V moje življenje je vstopil moški, ki mi je odvzel družino, prijateljstvo,« je dejala in nadaljevala, da je bila povezanost z drugimi zanj pomembnejša. Ko je končno zbrala zadnje atome moči in se je tega otresla, pa je sledilo maščevanje. »Moje najbližje in druge je napeljal k odmiku. Ostala sem sama. Podobno doživljam tu na kmetiji. Čemu, se sprašujem. Mar res ne zaslužim kančka spoštovanja? Res ne zaslužim tople besede? Z vami sem obrnila nov list življenja. Niste me zlomili, prišla sem že zlomljena, odhajam močnejša,« je še dejala.



Po njeni izpovedi so imeli mnogi tekmovalci solze v očeh, gledali so v tla. Čutilo se je, da so v zadregi. Voditeljica Natalija Bratkovič ji je čestitala za pogum, da je vse to dala iz sebe, obenem pa dejala, da je nekoliko škoda, da ni tega znala ubesediti že prej. Ambrožu je bilo težko in je dejal, če bi to vedel, da bi se nekoliko drugače do nje obnašal. Renata in Nina pa sta dejali, da ni prav, da človeka ocenjuješ po njegovi življenjski zgodbi.



