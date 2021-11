Mariborska vinska kraljica končno dobila krono

Mariborska vinska kraljica Neža Jarc, ki ima mandat v obdobju 2020–2022, je končno dobila svojo krono.

Neža v Hiši Stare trte

»Krona mariborske vinske kraljice je tokrat malce drugačna, narejena je namreč iz titana in srebra. Modri titanovi vinski listi se dopolnjujejo s srebrnimi, vmes pa visijo majhni srebrni grozdi in tako predstavljajo dobro rodnost naše najstarejše trte,« je povedala diplomirana oblikovalka, ki je nakit oblikovala. Maribor je včeraj na veliki tiskovni konferenci v Hiši Stare trte napovedal čarobno praznovanje v štajerski prestolnici, ki ima po McDonaldovi reklami, ki je bila za nemški trg posneta na mariborskih ulicah in Glavnem trgu, visoko postavljene norme.

Majhni srebrni grozdi predstavljajo dobro rodnost naše najstarejše trte.

Sicer pa bo Maribor praznične lučke prižgal danes, odprli bodo Božično tržnico na Glavnem trgu in gostinske hišice na Trgu Leona Štuklja, ta dan bo zaživelo tudi priljubljeno Vilinsko mesto. Mestni trgi in ulice bodo ves december ponujali vsebine, letošnji novosti bosta božični vrtiljak in vožnja s kočijo.