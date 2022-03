Laura (Sanjski moški) o svoji bivši zvezi: Nobeni ne privoščim, da doživi to, kar sem jaz

Temperamentno Štajerko Lauro Beranič smo spoznali v lanskem šovu Sanjski moški, ko je poskušala osvojiti srce Gregorja Čeglaja. Žal jima ljubezenska pravljica ni bila usojena, sta pa ostala dobra prijatelja.

A ljubezni vedno pozitivna Laura ni zaprla vrat. Kot smo lahko opazili na njenem instagramu, je bila še do nedavnega v zvezi (kar je dobro skrivala), zdaj pa je že kak teden samska. Pravi, da je presrečna, da se je stvar zaključila. Verjame, da se vse zgodi z razlogom in da jo čakajo veliko boljše stvari. Iz napisanega je bilo tako moč sklepati, da Laura ni našla princa na belem konju, prej konja v princu. Povprašali smo jo, kaj točno se je zgodilo.

Pravi, da ji manjka spanca. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Mariborčanka pravi, da še razmišlja, ali bi osebo javno izpostavila ali ne, saj ne želi, da se drugim dekletom zgodi to, kar se je njej. Zaupala nam je, da je bil njen fant leto dni mlajši od nje in da je z njim preživela počitnice v Turčiji – tiste, kjer so se pojavila namigovanja, da jih je plačal 'sponzor'. Pravi, da bo v vsakem primeru na svojem instagramu odprla temo o vsem tem. »Jasno in glasno bom povedala, da si nobena punca ne sme dovoliti žaljenja, poniževanja, dvigovanja glasu, psihičnega maltretiranja, laži in izdaje,« pravi. »Nisem imela namen prati umazanega perila v javnosti, ampak vsak dan dobivam nove informacije, ki me na nek način silijo v to, da temu naredim konec – že za voljo kakšnega drugega dekleta, ki ji bo prihranjeno to, kar sem doživela jaz.« Srčne rane si trenutno zdravi s treningi, druženjem in uživanjem v življenju. Pravi sicer, da je fanta že prebolela, saj se zaveda, da je bila zaljubljena v iluzijo človeka in ne v to, kar je bil v resnici.

Verjame, da jo čakajo boljše stvari. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Za konec je dodala še nasvet za vsa dekleta, ki se znajdejo v podobni situaciji. »Ne bodite naivne, ogromno pokvarjenih ljudi je na tem svetu. Karma naredi svoje, včasih pa ste lahko ve karma tistemu, ki so to zasluži. Ne dajte se!«