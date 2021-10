Marcos Tavares izdal sočno avtobiografijo

Brazilska nogometni zvezdnik Marcos Tavares, ki je v prvi slovenski nogometni ligi s statističnimi podatki povsem na vrhu, je v nedeljo zvečer najavil avtobiografijo z naslovom Legenda, čeprav so vsi njegovi sledilci na družabnih omrežjih po njegovih napovedih, da se bo zgodilo nekaj pomembnega, sprva pomislili na to, da se bo dokončno poslovil od nogometa. »Ljudem, predvsem otrokom, je treba povedati, kaj je v življenju prav in kaj narobe, to jim lahko povem in pokažem skozi svojo življenjsko zgodbo. Želel bi, da ne ponavljajo mojih napak, predvsem okoli nešportnega življenja,&laqu...