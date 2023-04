Maratonska trilogija v ljubljanski Drami (FOTO)

Predstavo, ki je nastala po trilogiji Rimljanovina in drugih besedilih Ivana Mraka, je režirala Nina Rajić Kranjac, Mrakijada – tri Mrakove drame pa je bila prvič v celoti uprizorjena v Sloveniji.

Družina Mandić-Zemljič kar kipi od simpatičnosti: mama Pia je blažena med svojimi moškimi, sinovoma Vorancem in Francetom ter srčnim izbrancem Markom.

Režiserka pravi, da gre za kolektivno delo, ne samo v smislu kolektivne igre, ampak tudi avtorskega izraza, Mrak pa je po njenih besedah v vseh treh besedilih žanrsko neulovljiv, intriganten in izzivalen.

Del številne zasedbe, ki je bila po maratonski premieri nadvse zadovoljna: Saša Pavček, Jure Henigman, Tamara Avguštin, režiserka Nina Rajić Kranjac in Jurij Zrnec.

Številna ekipa je tako na oder pod njeno taktirko postavila ambiciozen in velikopotezen projekt, saj »družinska saga o družbenem in človeškem razsulu kot prilika o inherentni jalovosti tosvetne ­svojine« traja več kot pet ur. Ne zgolj zaradi dolžine, ampak tudi vsebine je to poseben projekt, ki od nastopajočih zahteva posebno predanost, in tako je celotna avtorska ekipa s svojo lastno vizijo tri besedila dramatika Mraka po besedah direktorice drame Vesne Jurca Tadel pregnetla in preoblikovala v čisto novo kompozicijo.

Tudi dramaturg Jaka Smerkolj Simoneti in igralci Marko Mandić, Nina Valič in Rok Vihar so z olajšanjem nazdravili uspešni premieri.

V Mrakijadi so se odlično odrezali vrhunski igralci Tina Vrbnjak, Janez Škof, Nina Ivanišin, Jurij Zrnec, Rok Vihar, Benjamin Krnetić, Nina Valič, Barbara Cerar, Jure Henigman, Marko Mandić, Gregor Baković, Saša Pavček, Veronika Drolc, Maja Končar, Pia Zemljič in Zvezdana Mlakar ter kot gostja Tamara Avguštin. V Mrakijadi igralci govorijo izključno v starinskem jeziku in mrakovščini, saj si je Mrak izmišljeval določene besede.