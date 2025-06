Maraaya prvič po odmevnem sporu stopila na oder: takšen je bil odziv publike (VIDEO)

Marjetka in Aleš Vovk, ki ustvarjata pod umetniškim imenom Maraaya, sta prvič po odmevnem sporu z Niko Zorjan stopila na oder. Nastopila sta v Grajski pristavi v Ormožu, nad odzivom publike pa sta bila ganjena in navdušena.

»Glasba združuje. Glasba odpira srca. Glasba zdravi in pove več kot 1000 besed. Včeraj v Ormožu: ljubezen, toplina, odprta srca in nasmejani obrazi. Iz globine srca vam hvala za vse to. Ta večer gre v najin album najlepših spominov,« sta zakonca zapisala ob videu na družbenih omrežjih.

Kako je publika prepevala njune uspešnice, si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Maraaya sta pred častom gostovala v ŠOKkastu. Kaj vse sta povedala, si oglejte v spodnjem videu.