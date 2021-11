Manja o grozljivi preteklosti: Sosed me je spolno zlorabil, mačeha je izvajala agresijo

Vsi ki spremljate šov Ljubezen po domače, veste, da sta se David Krulčič in Manja Šernek po hudem prepiru odločila, da bosta ostala samo prijatelja. Kandidatka je v zadnji oddaji povedala, da je začela jokati, ker se je počutila ogroženo. Primorcu namreč ni bilo všeč, da je bila oblečena v kopalke, ko jo je slišal pogovarjati se s prijateljem, pa mu je, kot je povedal sam, počil film. »Kljub temu, da sem na začetku slutila, da ima David probleme z agresijo, me je njegov odnos šokiral. Nisem si mislila, da je sposoben takšne mere nasilja, vendar sem imela občutek, da sem na srečo zbudila samo polovico hudiča. Lahko bi se končalo dosti huje,« je dejala.

Njena mama Cecilija Shatz, ki se je v Ljubezni po domače potegovala za srce Milana Podgornika, je portalu 24ur ob tem zaupala, da je bil do nje nasilen že Manjin biološki oče. »Spominjam se agresije očima, ki je mamo pretepal na dnevni bazi, vendar tudi to ni vplivalo name. Moje otroštvo je zaznamoval sosed, ko smo živeli v vasici ob Dubrovniku, ki me je kot otroka spolno zlorabil, zaradi imigrantskega statusa pa nisem dobila opore države. Prav tako nikoli nisem dobila opore moških iz moje družine, socialna pa me je vzela mami zaradi finančne stiske, ter me dala očetu, kjer po čudežu agresije ni izvajal moj oče, temveč moja mačeha. Ogromno agresije sem preživela, tudi življenjsko ogrožajočih situacij, zato me kričanje in grdi pogledi spravljajo v hudo stisko, ki sem jo morala prebroditi s pomočjo strokovnjakov na področju pedopsihiatrije, psihiatrije in psihologije,« je Manja za omenjen portal spregovorila o grozljivi preteklosti, na katero jo je incident v šovu zagotovo spomnil.

No, se je pa Manja po slovesu od Davida odpeljala z raperjem Alexom, katerega smo spoznali prav v eni izmed epizod šova. Kot je povedala sta se po koncu šova še bolj povezala in postala par.