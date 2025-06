Manj kot 24 ur po grozljivi nesreči male Fride (8) se je oglasil njen oče (FOTO)

Slovenijo je pretresla novica, da je komaj osemletna Frida Kaloh, ki je skupaj z bratom Edvardom zmagala v priljubljenem televizijskem šovu Slovenija ima talent, doživela prometno nesrečo . Nesreča se je zgodila v Vipavi, Frido je zbil avtomobil.

Njen oče je na družbenih omrežjih ganjeno delil občutke ob dogodku: »Ko vidiš svojega otroka na tleh, kako kriči od bolečine, se svet razleti na delce. Srce se ustavi. Vse, kar si, izgine. Ostaneta le še ti in ona, njena bolečina in tvoj strah.« Zahvalil se je tudi vsem, ki so pokazali podporo in sočutje.

Frida je v nesreči utrpela zlom golenice. Njeno zdravstveno stanje je stabilno, a poškodba ni nedolžna, saj bo okrevanje terjalo svoj čas. Se je pa njen oče ponovno oglasil na družbenih omrežjih, tokrat z lepšo novico.

»Kakor koli, vesel, ponosen in hvaležen za vse. Ampak!!! Še nikoli tako ponosen kot danes!!! Manj kot 24 ur po grozni prometni nesreči. Ko sem za trenutek pomislil na najhujše. Ko nismo spali celo noč. Prevozili pot iz Vipave v Pulo. Se je usedla za mizo. Proti nasprotniku z odličnim šahovskim ratingom 1932. Tisti, ki igrajo šah, bodo razumeli. Gospod star 66 let. Izkušen. Frida nogico odložila na stolček. Se skoncentrirala. Poteza za potezo. Razmišljanje. Fokus. Predanost. Odločnost. Po dveh urah remizirala!!! NORO! Kot rečeno, zame je ta remi večji od vseh zmag! Ponosen do neba!! Bravo, srčica moja! Fighterka moja!!! Imam te najraje na svetu,« je dan kasneje prek družbenih omrežij sporočil ponosni očka.

Poleg je dodal fotografijo nasmejane Fride, ki ima nogo v mavcu.