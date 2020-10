Maneken Alen Kobilica: pri 40 slep, pri 50 očka

Srečna Maja in Alen sta poleti sporočila, da sta v veselem pričakovanju.

V kampanji za Svilanit leta 1996 Alen v družbi Vesne Janković, takrat še Dolenc.

Usodna operacija

Za svojega manekena ga je osebno izbral sloviti Giorgio Armani.

Med svetovno elito

Vse najboljše, abraham!

Tanja Ribič: »Dragi Alen, hvala, ker si prišel v naše življenje in mu dodal novo barvo. Imaš srce, modrost, ja, osupljiva je tudi tvoja zunanja lepota ... To, da imaš okus, si pa spet pokazal s tem, da si si izbral Trboveljčanko! Radi te imamo Djurići Ribiči.«

Nina Gazibara: »Ob njegovi 50. obletnici življenja mu želim vse najboljše in naj ostane svetla pozitivna osebnost in primer drugim s svojimi dejanji tudi vnaprej!«

Stane Jerko: »Kaj drugega želeti kot zdravja ... Pa da se bo kmalu zgodilo to, da mu bodo lahko pomagali in da bo spet videl.«

Peter Mankoč: »Za pol stoletja mu želim, da vsaj še enkrat toliko doživi, saj mu je dobro šlo do zdaj. Ker pa bo postal očka, mu sporočam, da bo šele zdaj prišel pravi izziv – to vem iz izkušenj, kajti sam imam tri otroke. V športu je velikokrat lažje, saj imaš vse dodelano, pri otrocih pa je vse loterija.«

O Melaniji molči

Vesel sem, da se od takrat nisem kaj dosti spremenil, saj še vedno živim isto življenje.

Da se bo kmalu razveselil prvega otroka, jerazkril kar na družabnih omrežjih s posnetkom, na katerem si ogleduje otroško nogavico, kapo in pleničke, ob zaključku videa pa je oznanil: »Ja, foter bom.«Tudi njegova srčna izbranka, ki smo jo lahko gledali v resničnostnem šovu Kmetija slavnih, se veseli nove vloge. »Mamica bom ... Tako hvaležna in zaljubljena v svoj trebušček,« je zapisala na instagramu. Parček je poletne dni užival ob morju, povezuje ju tudi ljubezen do športa.Vrhunski paratriatlonec, ki je po izobrazbi diplomirani profesor športa, se vneto pripravlja na olimpijske igre, že oktobra pa ga čaka tekma na Poljskem. Ko je oslepel, mi je povedal: »Poskušam početi prav vse, kar sem prej, ko sem še videl. V nekaterih disciplinah, kot je na primer plavanje, sem celo boljši, kot sem bil prej.«Naš najboljši plavalec, ki se je pred kratkim preselil v Estonijo, je o Alenu zaupal: »Spomnim se, da sem ga videl trenirati na fakulteti za šport, in kot plavalec dobro vem, da če zadeneš v progo, lahko hitro teče kri. Jaz imam obe zdravi očesi, pa sem se z veliko hitrostjo že nekajkrat zabil v progo in se kar fajn poškodoval. Občudujem ga, da kljub temu, da ima oteženo delo, pridno trenira in dosega vrhunske rezultate. Zagotovo je pozitivni navdih.« Alen je tudi ustanovitelj centra Vidim cilj, ki si prizadeva za to, da bi slepi imeli možnost polnega življenja, in jih hkrati spodbuja pri intenzivnejšem športnem udejstvovanju.Njegovo življenje se je skoraj čez noč ovilo v temo in tako od leta 2009 živi s slepoto, ki je nastala kot posledica operativnega posega, s katerim so mu odstranili možganski tumor. »Diagnoza je nekako ostala v zraku. Menijo, da naj bi bila kriva posledična sprememba pritiska v ovojnici, ki je močno vplivala na optična živčna vlakna. Zdravniki so rekli, da je to normalno in da se bo vid povrnil, a se to nikoli ni zgodilo,« je pojasnil.Niso izključili možnosti, da bi se mu vid znova pojavil, vendar Alen do morebitnega čudeža ni obsedel v obupu križem rok. »Vsak dan, ko se zbudim, poskušam svet zaobjeti v vsej njegovi veličini,« je povedal. Šele takrat, ko je oslepel, je zares spregledal. »Ko vidimo, vsak dan nosimo neko masko in se pretvarjamo glede na dane situacije. Vesel sem, da se od takrat nisem kaj dosti spremenil, saj še vedno živim isto življenje, in to se mi zdi zelo pomembno. Tako si vedno znova dokažem neko iskrenost do samega sebe.«Pred izgubo vida je kariero gradil v tujini in postal svetovno priznani model. V mednarodni svet mode je vstopil šele pri 27 letih. Še pred tem, leta 1994, pa je prve fotografije z njim naredil legendarni, ki ima nezmotljivo oko za manekenke, njegovo najslavnejše odkritje je»Takoj sem videl, da je imel Alen nekaj več v sebi,« mi je povedal eden najbolj iskanih modnih fotografov v Jugoslaviji. »V Italiji je bil zelo spoštovan maneken. Snemal je predvsem športne stvari, ker je bil atletsko grajen, zraven pa še zelo simpatičen in po mojem mnenju zelo fotogeničen. Kadar smo slikali, nikoli ni zamujal, ampak je bil redoljuben, kar je bilo prav tako zelo pomembno za delo,« še poudari Jerko. Alen je hitro prišel na vrh in delal za številne kreatorje, Gianfranco Ferre, Fendi, Ermenegildo Zegna so le nekateri. Da je bil izjemen model, potrjuje tudi dejstvo, da ga je za svojega manekena osebno izbral slovitiAlen je prevzel, našo prvo supermanekenko, ki jo je prav tako odkril Stane Jerko in jo poznajo po vseh nekdanjih jugoslovanskih republikah. »Spoznala sem ga na modni reviji pred mnogo leti, ko se je šele začel ukvarjati z manekenstvom. O njem lahko govorim le v superlativih! Bil je bolj mirne sorte in se ni silil v ospredje. Namesto tega je bil dejaven, kmalu je osnoval svojo modno agencijo in bil uspešen tudi v zaodrju.«Pri delu je bil vseskozi obdan s številnimi ženskami, v medije pa je prišlo tudi, da so sošolke in prijateljice Melanije, zdaj prve dame ZDA, govorile o tem, kako sta bila z Alenom lep in zaljubljen par, a on o razmerju molči. Zdaj je našel srečo tudi v ljubezni, medtem ko je modne brvi zamenjal za bazen, tandemsko kolo in tekaške steze. »Moje zdravstveno stanje je bilo gotovo prelomnica v življenju, saj sem se takrat intenzivneje začel ukvarjati s tem, kako moje telo deluje in kaj vnašam vanj,« je povedal o svoji dejavnosti. Že vrsto let prisega na ekološko hrano in je soustanovitelj podjetja Organika Plus z lastno blagovno znamko rastlinskih sladoledov Indy&Pippa.Zaradi izjemne življenjske zgodbe je mnogim v navdih, pred štirimi leti mu je predsednik republikepodelil državno priznanje jabolko navdiha. V utemeljitvi so zapisali: »Ni hudo, če ne vidiš. Hudo je, če nimaš vizije in želje po življenju, nam sporoča Alen Kobilica, ki ga je življenje postavilo pred mnoge preizkušnje. Modrost, odločnost in odličnost, ki jih dokazuje na vseh področjih svojega delovanja, so oprijemljiv vzor in neskončen navdih za sedanje in prihodnje rodove.«Vedno se zna pošaliti, tudi na svoj račun. Ob mojem vprašanju, od kod jemlje toliko poguma, je odgovoril: »Pogum je neka osebnostna lastnost. Menim, da izhaja iz samozavesti in izkušenj posameznika. Je kakovost, ki jo imaš od rojstva, od nekdaj sem bil borec. Definitivno pa se da pogum pridobiti tudi skozi življenje, z neko notranjo močjo, vztrajnostjo.« Večni optimist zato trdi: »Lepo je videti. Itak bom spet videl.« Ker je Alen rojen za zmage v vsaki situaciji in prostoru!