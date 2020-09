Manci Špik za rojstni dan ukradli profil, to se je zgodilo

je letošnje poletje preživela z družino in ob raziskovanju naše domovine. Z avtodomom jo je prečesala in v nekaj več kot dveh tednih odkrila kar nekaj čudovitih kotičkov. Letošnje leto pa je zanjo prelomno še na osebnem področju, saj v teh dneh praznuje 40. rojstni dan.​Na njen rojstni dan pa so ji prijatelji ušpičili prav posebno presenečenje.in njegova ožja ekipa je na njenem instagramu objavila posebno čestitko (nelektorirano):»Pozor, pozor!!! Manci smo “ukradli” njen profil da jo ob njenem 40-tem rojstnem dnevu presenetimo in ji iz srca zaželimo vse naj naj! Manca, radi te imamo do neba!«Po objavo so se že zvrstile čestitke in številnimi prijatelji so ji zaželeli najlepše želje. Med njimi tudi, ki je zapisala, da se njen razcvet šele začenja.