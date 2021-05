Manci Špik očitali, da se je prodala za drobiž

Križemrok ne bom sedela in čakala na miloščino!

Zadnje leto ni bilo prizanesljivo do glasbenikov. Ti namreč že dolge mesece nestrpno čakajo na zeleno luč, ki jim jo bo prižgala vlada in jim znova dovolila, da stopijo na oder. Med tistimi, ki so se morali znajti po svoje, je tudi priljubljena pevka, ki pa se je zaradi svoje iznajdljivosti, kako preživeti to krizo, znašla v izjemno neprijetnem položaju.»S hčerkoživiva sami, v stanovanju v Ljubljani. Kljub temu da več kot leto dni glasbenikom ni dovoljeno nastopati, vsaj v normalnih razmerah ne, se trudim po svojih najboljših močeh, da živiva človeka dostojno, lepo življenje. A moji prihranki počasi kopnijo, koncertni odri pa še vedno samevajo ... In tako sem in tja naredim kakšno reklamo za izdelek, ki ga osebno priporočam, za poslovnega partnerja, ki mu stoprocentno zaupam! Nekateri od vas pa me zaradi tega skoraj pribijete na križ. Pravite mi, da sem se prodala za drobiž. Celo to, da boste prenehali poslušati mojo glasbo. Srce me boli ob tem. Kaj pa naj bi po vašem storila? Križemrok ne bom sedela in čakala na miloščino! Še naprej bom naredila vse, da moji Lani ne bo manjkalo popolnoma nič. In še naprej bom ustvarjala glasbo, nove pesmi, četudi jih nikjer ne bom mogla odpeti v živo,« je Manca razkrila, kaj se ji dogaja.Na srečo je veliko več tistih, ki jo podpirajo in verjamejo, da se bodo tudi za njo kmalu začeli lepši časi. Manca je po svoji izjemno odmevni objavi na družabnih omrežjih priznala, da je prejela več kot tisoč sporočil podpore in da se s svojo objavo ni želela nikomur smiliti, le potožiti, da mora človek včasih poprijeti tudi za kakšno drugo delo.