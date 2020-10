Manchester United bo daroval slovenski organizaciji

Zaradi epidemije koronavirusa smo se znašli v težkih in negotovih časih. Še posebej hudo je tistim, ki potrebujejo pomoč in se obračajo na najrazličnejše dobrodelne organizacije, ki se zanašajo na sočutje in pomoč dobrih ljudi. Da bodo pomoči potrebnim priskočili na pomoč, so se odločili tudi v angleškem nogometnem klubu Manchester United. Svoje uradne navijaške klube po svetu so zaprosili za pomoč pri iskanju dobrodelnih organizacij. Obrnili so se tudi na slovenskega, kjer so se odločili, da bodo najmanj 500 britanskih funtov namenili projektu Botrstvo, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Moste. S svojim dejanjem so spodbudili tudi navijače in jim dali nalogo, da če sami zberejo in izenačijo ta znesek, bo klub še dodal 500 funtov. Navijačem je znesek uspelo preseči in po naših informacijah bodo skupno Botrstvu namenili približno 1800 evrov.Angleški klub je svoje navijače razveselil še z novico, da bo vsakemu klubu podaril originalen podpisan dres enega izmed navijačev, za katerega so slovenski navijači organizirali dobrodelen srečelov.