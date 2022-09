Manca ni bila pripravljena taktizirati, prostovoljno je zapustila šov

V začetku drugega tedna resničnostnega šova Exatlon je rdečo ekipo Triglav doletela slaba novica. Od tekmovanja se je namreč prostovoljno poslovila njihova sotekmovalka Manca Šepetavc. »Spoštujemo njeno odločitev in ji želimo vse najboljše,« je voditelj Jure Košir povedal pred tekmo za vilo. Kaj se je zgodilo, so se vprašali gledalci in gledalke, ki niti za trenutek ne bi posumili, da se Manca v šovu ne počuti dobro. »V Exatlon izkušnji sem ugotovila, da resničnostni šovi niso zame. Nisem človek, ki bi spletkaril, igral in se pretvarjal.

Manca je zapustila sotekmovalce.

Vstopila sem kot nekdanja atletinja s športnim duhom, motivacijo in željo po tekmovanju. Hitro sem ugotovila, da moje vrednote, cilji in pričakovanja ne sovpadajo s tem,« je povedala 26-letnica iz Litije, ob tem pa priznala, da je na točki, ko je želela samo oditi, spoznala, kako pomembno je sebe postaviti na prvo mesto. »Kako pomembno je, da smo v stiku sami s sabo. In naučila sem se, da moč ni samo v tem, da se boriš oziroma greš z glavo skozi zid, ampak da je tudi v tem, da si priznaš, da nekaj ni zate, da se ne znajdeš v vsakem okolju in da si dovoliš začutiti tudi težje občutke. To seveda ni trenutek v življenju, ko sem obupala in se predala, ampak ko sem se naučila zaščititi svoje dobro,« še pove Manca, ki je že zapustila sotekmovalce in jim zaželela vse dobro.

Prepričana je bila, da bi se zaradi taktiziranja, na katero ni bila pripravljena, zagotovo slabše odrezala na poligonih. »Ob takih stvareh ne morem dobro delovati. Mogoče bi mi padla forma in tega res ne bi dopustila. Videla sem, da nisem za resničnostne šove. Hotela sem poskusiti, in to je to. Domov grem pozitivno in z dvignjeno glavo. Vsekakor je to zame nova izkušnja. Zdaj pa grem nazaj k svojim projektom,« je zaupala pred odhodom v domovino.