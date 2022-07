Manca Maselj ima nenavaden hobi (FOTO)

Naj bo to služba ali hobi, izpod rok Mance Maselj vedno nastanejo umetnine. Njeno ličenje je dobro poznano v medijskem svetu, skozi njene roke je šlo mnogo znanih obrazov. »To je moja služba, in ker to profesionalno počnem že od leta 1993, bi prej naštela tiste znane obraze, ki jih še nisem ličila. Res pa nekako slovim zaradi ličenja politične scene in po tem, da ne izdajam svojih strank,« je povedala vizažistka Manca, ki ima malce nenavaden, a zelo zanimiv hobi. Skozi leta je veliko kiparila, v zadnjem letu pa se je lotila izdelovanja miniaturnega pohištva v sobah miniaturnih hišic.

Mančina miniaturna umetnina. FOTO: Osebni arhiv

Nekatere sobice so velike le 10 cm. FOTO: Osebni arhiv

Delo opravlja s pinceto, lepilom in šivanko. Za vsako podrobnost porabi več ur, za eno sobico pa tudi en mesec. »Dobro vidim na blizu, sem ročno spretna in imam pravljično domišljijo. Potrpljenja imam za kiparstvo in izdelovanje miniaturic res precej, drugače pa niti ne. To ni hobi, to je ljubezen do miniatur, ki izhaja iz otroštva.« Sobice so različne velikosti, med 10 in 20 cm, temu primerne velikosti so tudi predmeti v njej, nekateri le kak milimeter.