Manca Izmajlova sporočila odlično novico

Manca Izmajlova je izredno lepo novico sporočila na svojem facebook profilu. »K nam je prišla mala zvezdica Lili-Sophie. Celovec/Klagenfurt, 29.4.2023 ob 19.37, 51 cm, 3730 g. Obe se zelo dobro počutiva,« je zapisala.

Javnost je za Mančino nosečnost izvedela decembra. Takrat je na svojem instagram profilu zapisala: »Včasih najlepše stvari v življenju pridejo nepričakovano in nenačrtovano. Z veseljem želim deliti z vami, da Benjamin in jaz pričakujeva še enega otroka v aprilu. Vsi smo zelo srečni in navdušeni! Počutim se odlično, polna energije in popolnoma pomlajena! Tudi moj glas.«

Manca, želimo ti čim več prespanih noči in lepih trenutkov z Lili-Sophie.