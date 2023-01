Mamice napadle sanjskega Blaža: Če si sanjski, lahko parkiraš tudi tako

Zvezdnik šova Sanjski moški Blaž Kričej Režek je po snemanju šova v središču pozornosti, kjerkoli se pojavi. Ker ima sponzorsko vozilo, je opažen tudi na cesti in na parkiriščih. Slovenci in Slovenke ga hočeš nočeš opazijo, saj je na njegovem vozilu zapisano njegovo ime.

Glede na to, da je sanjski Blaž mnogim za vzgled, pa bi bilo za pričakovati, da bo še posebej previden pri tem, kaj počne. Njegova zadnja poteza je razburila predvsem mamice, ki so se v priljubljeni skupini na Facebooku zgrozile, ko so videle, kako je parkiral svojega jeklenega konjička.

»Če si »sanjski« moški, lahko parkiraš tudi tako, kljub 100 frej parkingom,« je zapisala mamica, ki jo je poteza sanjskega nekoliko razjezila.

Zakaj je vozilo parkiral tako in ali se mu zdi to primerno, smo povprašali tudi sanjskega. Njegov odgovor objavimo, ko ga prejmemo.