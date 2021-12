Mama ga je vpeljala v glasbo, oče v gostinstvo

»Naša zgodba sega v leto 1948, ko se je na tem mestu, kjer danes stoji naš lokal Franček in v katerem lahko zaužijete sočen burger ali najslajše vaflje, sedelo ob velikem platnu in gledalo filme. V tej stavbi, na robu čudovitega Sončnega parka v Velenju, je bila namreč tudi prva velenjska kinodvorana, zgrajena s prostovoljnim delom, zato smo točilni pult pozidali iz prvotnih opek, da ohranimo spomin na trdo delo,« pove Gašper Franc Jazbec, širši javnosti bolj znan kot pevec Ansambla Stil, ki je po novem tudi gostinec.

Njegov lokal Franček pa je tesno povezan z družinsko tradicijo. »Kar več stvari je tu za dekoracijo, hkrati pa spominjajo na ta kraj in dejavnosti v njem. Medtem ko so se tu nekdaj vrteli filmi, se je pri našem atu Francu vrtel šiviljski kolut. V Velenju in širši okolici je bil namreč znan po tem, da je sam ukrojil in zašil, kar koli so si ljudje zaželeli in potrebovali,« ponosno razloži Gašper. In doda, da so podnožja nekaterih miz v resnici njegovi prvi šiviljski stroji, zato je v lokalu tudi nekaj muzejskega pridiha. »Zdaj pa bomo na teh mizah postregli okusne špagete ali slastne palačinke z nešteto nadevi in prelivi. In upam, da se bodo ljudje vedno radi vračali,« pravi novopečeni gostinec, ki se kot glasbenik dobro zaveda, da brez druženja ob kavici, ravno prav ohlajenem laškem pivu in drugih prigrizkih preprosto ne gre. In vsega tega boste deležni, če boste v Velenju obiskali Frančka, v retro-modernem ambientu pa vas bo postreglo prijazno osebje. Gašper nam razkrije še eno zanimivost o svojem očetu Frančku, ki je virtualnost v Velenju že leta 1988 postavil na čisto novo raven.

Člani Ansambla Stil so se ob 12-letnici posladkali s torticami. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Takratni kino je namreč preoblikoval v Bar kino in ga nadgradil še z virtualnim bovlingom, ki ga lahko igrate še danes. »Ljudje, ki so prosti čas preživljali v Baru kino, znajo povedati veliko zabavnih anekdot, nanj jih vežejo lepi spomini, saj je bil to zelo moderno opremljen prostor za zabavno preživljanje prostega časa in veseli smo, da smo del tega ohranili in vkomponirali v sedanji prostor,« nam še zaupa Gašper F. Jazbec, ki seveda ostaja zvest tudi glasbi. »V glasbo me je vpeljala mama, oče pa v gostinstvo, in jaz, ki sem tretja generacija in najmlajši Franček v družini, sem si želel oboje združiti v nepozabno kombinacijo prav v tem prostoru,« pove Gašper, ki je opremljanje prepustil arhitektu Žanu Silovšku, domačinu iz Velenja. »In zdi se, da je starine, ki so del družinske tradicije, res lepo vkomponiral v prostor, saj se izjemni detajli iz zgodovine čudovito prepletajo z modernimi kosi, in tako je Franček prijeten tudi za oko in ne samo za brbončice.

Logotip Frančka pa je podpis začetnika gostinstva v tej stavbi, mojega očeta,« nam še razkrije Gašper, ki ostaja tudi pevec Ansambla Stil, v katerem so še Tilen Anderlič, Sandi Dobnik, Denis Golavšek in Luka Ribič. Pred dnevi so zaznamovali 12-letnico delovanja in se v Frančku zbrali ob okusni tortici. Sicer pa je Gašper na odprtje lokala povabil mnoge znane obraze, med njimi sta bila glasbenika Vili Resnik in Domen Kumer. Mimogrede, Domen je s stilovci posnel uspešnico Levo desno, ki je dobila še nekaj priredb, prvotna verzija videospota pa ima na youtubu več kot 2,1 milijona ogledov.