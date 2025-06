Sin Aleša in Marjetke Vovk osvojil lovoriko: »Koliko je na zmago vplivalo to, čigav sin je?«

Zaključila se je letošnja sezona resničnostnega šova Mali šef Slovenije: mala mal'ca, v kateri smo lahko videli šest nadobudnih mladih kuharjev in kuharic. V finalu je žirijo najbolj prepričal Vid Vovk iz OŠ Brezovica, ki je sin glasbenikov Marjetke in Aleša Vovka.

Na družbenih omrežjih so se po objavi njegove zmage usuli komentarji sledilcev. Nekateri so čestitali mlademu kuharju za zmago, spet drugi so prepričani, da se je le-te lahko razveselil, ker je sin slavnih staršev.

Žirija je imela polne roke dela. FOTO: Tvspored-service

»Res je, dober je bil, jaz sploh nisem vedela, čigav je, potem sem prebrala, čigav je, samo nima veze, dobro je naredil.«

»Bravo, Vid.«

»Koliko je na zmago vplivalo to, čigav sin je?«

»Je zablestel na koncu, ker je vse pobrisal?«

»Zato pa se reče KUHINJA, in to vse pove.«

»Lahko vas je sram, da tako komentirate, saj je tudi znal nekaj skuhati. Ne morete prek tega, da ne bi omenjali staršev. Sram vas je lahko. Me zanima, kako bi se vi počutili.«

»Je to toliko pomembno, da napišete čigav je, da mu ja naredite malo škode, kajne. Obup. Za spremembo sem gledala, ker me je zanimalo, zakaj toliko grdih besed je ob vsem. A, samo zato ne bi smel zmagati, ker je od nekoga znanega otrok. Sicer bi bilo v redu ali kako.«

»Vsak človek ima pravico, da sledi temu, kar ga veseli – ne glede na to, ali gre za glasbo, šport, umetnost ali karkoli drugega. In res je, da tisti, ki se izpostavijo – naj bodo to glasbeniki, ustvarjalci ali celo nadarjeni otroci – pridejo tudi pod drobnogled javnosti. A to ne pomeni, da si zaslužijo negativne komentarje ali omalovaževanje. Otrok je še vedno otrok. Pustimo jih biti to, kar so – čisti, pogumni, srčni. Sama iskreno privoščim zmago vsakemu, ki zbere pogum in stopi pred kamero ali publiko. Ni lahko – zato si vsi zaslužijo podporo, ne pa obsojanja, ker je od nekoga znanega ... A vas ni sram, da pišete take komentarje ... Toliko negativizma, obsojanja, primerjanja … Res ne razumem. Že otroci nosijo preveč bremen. In potem se čudimo, da svet postaja hladnejši. Najprej bodimo ljudje – z razumevanjem, ne z jezo. Le tako bomo šli naprej.«

»Čeprav Maaraye ne maram, pa moram priznati, da je mali dostavil lep in zahteven krožnik. Zmagal je zasluženo.«

»Kuhinja, vnaprej je vedel, kaj bo in je doma treniral v nedogled.«

»Ata plačal, da je zmagal.«