Majhni triki vroče Patricie (FOTO)

Pred leti je življenje posvetila osebnemu trenerstvu.

Moramo biti zadovoljne same s seboj, a še vseeno si moramo želeti napredka.

Mladi osebni trenerki in radijkina instagramu sledi 84.000 ljudi. Temnolasa lepotica, ki jemlje dih s svojim izklesanim telesom, kljub svoji mladosti ve, kako najti motivacijo, energijo in disciplino, da se človek odlično počuti v svojem telesu in je na koncu zadovoljen sam s sabo in svojim napredkom. Pred leti je tudi sama motivacijo našla v telovadnici, ki je njena velika strast, uteži pa najboljše prijateljice. Vsak dan skrbi za svoje dobro počutje, poleg tega pa svoje izkušnje in znanje rada deli med druge in jim pomaga, da najdejo čas in voljo, da spremenijo svoje življenje na bolje.Zvezdnici instagrama in osebni trenerki še posebno rade prisluhnejo ženske, zato nam je Patricia zaupala, kakšen je recept, da bi se prav vsaka odlično počutila v svoji koži in da bi sleherna ženska letošnje poletje bolj samozavestno oblekla kopalke. »Sem velika zagovornica tega, da se mora vsaka ženska v svojem telesu počutiti dobro, samozavestno in udobno. Moramo biti zadovoljne same s seboj, a še vseeno si moramo želeti napredka.Ta želja je tisto, kar nas motivira in žene naprej, da smo vsak dan boljše. Ampak ne boljše od sosede ali prijateljice, temveč boljše od sebe. Od osebe, ki smo jo včeraj zagledale v ogledalu,« lepotica na srce polaga ženskam in dodaja, da sta šport in zdrava prehrana edini način, da se lahko v svojem telesu počutimo bolje.Sicer pa je Patricia pred kratkim v svojem videu na youtubu iskreno priznala, da si je dala povečati prsi. Z mislijo o povečanju se je prvič srečala pri 15 letih, saj je bila edina ženska v družini, ki je imela majhne prsi. Potem ko se je še bolj resno začela ukvarjati z intenzivno vadbo, je izgubila celotno oprsje in želja po povečanju je bila vse močnejša. Razkrila je še, da jo je pri odločitvi najbolj podpiral oče.