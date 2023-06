Majhen nahrbtnik, ki ga nosi Franci Matoz. Ne boste verjeli, koliko stane (FOTO)

Franci Matoz velja za enega najbolj razvpitih slovenskih odvetnikov. Velja za enega najboljših in enega izmed tistih, ki odkrito priznajo, da dajo veliko tudi na svoj videz. Vedno je brezhibno urejen in negovan, v njegovi garderobi pa se najdejo kosi priznanih modnih hiš in oblikovalcev, ki bi mu jih zavidale tudi mnoge modne navdušenke.

Franci Matoz in njegova pregrešno draga torba. FOTO: Špela Kuraltk, Delo

Na sodnih obravnavah zadnje čase navdušuje s pregrešno dragim nahrbtnikom znamke Louis Vuitton. Na uradni spletni strani je treba za modni kos odšteti vrtoglavih 2.230 dolarjev, kar znese nekaj več kot dva tisoč evrov.

Pregrešno dragi Louis Vuitton FOTO: Louisvuitton

Da ima Matoz rad lepe in drage stvari, ne skriva. Pred leti je brez zadržkov priznal, da se je odločil za pomlajevanje videza s podkožnim vbrizgavanjem botoksa in diamantni pilig. »Sem razmeroma bogat. Lahko si privoščim veliko stvari,« je prostodušno razlagal. V Delu so leta 2014 poročali še, kako je medijem bahavo pripovedoval o svojih prestižnih avtomobilih, po meri izdelanih Armanijevih oblekah, tujih znamkah čevljev, pregrešno dragih zapestnih urah in drugih znamenjih materialnega uspeha. Delo je pred leti poročalo še, da so mu odvetniški kolegi očitali samoreklamiranje, in koprski odbor odvetniške zbornice je skoraj soglasno sprejel sklep, da sta njegovo ravnanje in pojavljanje v medijih sporna.