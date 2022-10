Maja (Sanjski moški 2022): »Moške zanima, kako biti bolj vzdržljivi in čuteči ljubimci«

V šovu Sanjski moški letos za srce postavnega Blaža Kričej Režka tekmujejo izjemno zanimive posameznice. Med tistimi, ki so letošnjemu sanjskemu in gledalcem med prvimi padle v oči, je tudi Maja Grintal, Domžalčanka, ki izžareva prav posebno energijo in brez zadržkov govori o temah, ob katerih mnogi zardevajo.

Maja je košarkarska trenerka in vizažistka, zanimajo pa jo osebna rast, seksologija, užitek in spiritualnost. Da se ukvarja z odkrivanjem užitkov, je Blažu razkrila že na enem od prvih srečanj in pri njem vzbudila veliko zanimanja. Kako se je podala na pot raziskovanja spolnosti, intime in užitkov, je zanimalo tudi nas. Pravi, da je raziskovalka seksologije, saj seksologije pri nas ni študirala, niti pri nas ni možnosti, da bi se v okviru študija poglobila v to področje.

»Vse se je začelo pred približno štirimi leti, ko sem neko nedeljsko popoldne na levi dojki zatipala veliko bulo in se močno prestrašila. Pojavilo pa se mi je tudi vprašanje, zakaj je ta bula nastala.«

