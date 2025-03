Maja po koncu šova v zavestnem celibatu: Seveda ni lahko živeti s popolnimi neznanci ...

Maja Grintal, strokovnjakinja za intimo in odnose, je bila ena izmed tekmovalk letošnje sezone hrvaškega resničnostnega šova Sanjski moški. Po tednih tekmovanja je tik pred finalom zapustila vilo na Rodosu. V pogovoru nam je razkrila svoje vtise o izkušnji, sotekmovalkah in romantičnih priložnostih, ki jih je prinesel šov.

Šov ste zapustili tik pred finalom. Kakšni so bili občutki ob odhodu?

Občutki so bili zelo lepi. Veselila sem se odhoda domov, saj sem čutila, da sem doživela tisto, kar sem prišla na Rodos doživet.

Menite, da bi se situacija obrnila drugače, če bi imeli še kakšen zmenek v dvoje z Milošem?

Morda ja, morda ne. Zagotovo imava veliko skupnih stvari, prav tako sva imela veliko zanimivih in globljih pogovorov. Kaj bi se zgodilo, če bi imela več časa, pa ne bomo nikoli vedeli.

Maja po koncu šova še ni našla sorodne duše. FOTO: Instagram

Mislim, da Maida starostno in karakterno najbolj ustreza Milošu. Za Šimeta pa se odločam med Mio in Vanjo. Mia je zelo zrela in vidi se, da je pripravljena na partnerski odnos, medtem ko se Vanja s svojim humorjem in igrivostjo zelo ujame s Šimetom.

Ste s katero od deklet še vedno v stikih?

Največ sem v stikih z Ano, Vanjo, Mio, Savannah in občasno tudi z Lauro.

Katera vam je najbolj prirasla k srcu?

Ana je zelo simpatična in me s svojo naivnostjo malo spominja name v mlajših letih.

Je bila katera od deklet drugačna, ko so kamere ugasnile?

Vsekakor. Nekatere zelo očitno, nekatere subtilno. Do neke mere je to tudi normalno, saj kamere ustvarijo pritisk in stres, zato se hitro zgodi, da nisi popolnoma sproščen.

Kako bi na splošno opisali vzdušje v vili s toliko dekleti na kupu? Verjetno ni bilo vedno lahko ...

Seveda ni lahko živeti s popolnimi neznanci 24/7, poleg tega pa so še kamere, zmenki, snemanje ... A kljub temu smo se večino časa zelo dobro razumele, se družile, pogovarjale, smejale in uživale.

Ste morda od zaključka snemanja že našli sorodno dušo?

Od zaključka snemanja sem bila predvsem osredotočena nase – delala sem na izdaji svoje knjige Pot do užitka: Zadovolji sebe, njega, njo in vaju ter skrbela za svoje koleno po januarski operaciji. Bila sem v zavestnem celibatu, zdaj pa se počasi spet vračam med ljudi in v ljubezenske vode.