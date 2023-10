Maja Martina Merljak: To se bo slišalo kot fikcija, a ni

Špas teater je v novo sezono vstopil z velikim zagonom in odločnostjo, da nasmejijo še več Slovencev in Slovenk. Gledalce je kot prva premiera sezone nasmejala huronska komedija Večerja bedakov v režiji Bojana Emeršiča. Duhovita zgodba, smešne situacije in elementi presenečenja so gledalce spravili do huronskega smeha.

Igralka Maja Martina Merljak je za Vikend na vprašanje, ali je sama kdaj doživela večerjo, katere elementi bi sodili v aktualno predstavo Večerja bedakov, povedala:

»To se bo slišalo kot fikcija, a ni. Bilo je slavnostno opoldansko kosilo. Začelo se je že zgodaj zjutraj, še sredi temne noči, ko je gospodinja začela mesiti, polniti in marinirati, norela s čiš­čenjem oken, zaves in vsega, česar ji ni uspelo počistiti prej, ker se to za praznike pač naredi.

Naenkrat se je pečica sredi peke prve potice pokvarila, zunaj pa je čakalo na svojo vrsto še kar nekaj surovih jedi. Ura prihoda gostov se je bližala, kosilo še daleč od gotovega, živci so bili načeti, mož nič dolžan, a vseeno za vse kriv. Mogoče je bil retrogradni Merkur ali kakšna druga konstelacija česar koli že, ker je, še preden se je kosilo začelo, zaradi nedolžne šale izbruhnil spor med dvema gostoma. Užaljeni je zapustil hišo, izklopil telefon in nekaj gostov je odšlo v iskalno akcijo.

Žena užaljenega je namreč padla v besen izpad, žena snovalca šale se je v joku zaprla na stranišče in odprla vrata le za toliko, da sem ji podala nekaj ta kratkih za tolažbo, gostiteljica pa je z izmeničnim kričanjem, jokom in zanikanjem vsega skupaj poskušala vzdušje pomiriti ...

Med gosti je bil tudi tujec, ki ni razumel besedice slovensko in mu je žena obupana poskušala prevesti situacijo, ki se je slabšala iz minute v minuto, do vrhunca, ko se je naenkrat iz druge sobe zaslišalo glasno stokanje pornografskih igralcev – otroci so ob vsem kaosu parkirali v dnevni sobi, da bi gledali risanke. Ko so prižgali televizijo, pa je bil neki precej trd pornografski film prvo, kar se je pojavilo na ekranu. Najstarejši med njimi je poskušal situacijo čim prej popraviti, a daljinec je imel slabe baterije, zato je trajalo kar nekaj časa in še več splošne histerije, preden smo zamenjali kanal.

Užaljenega so potem našli v okolici in ga nekako prepričali, da pride nazaj, strasti so se postopoma umirile in kosilo – čeprav po mnenju gostiteljice močno nepopolno – se je začelo in navsezadnje tudi končalo v precej prijetnem duhu.«