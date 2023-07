Maja Keuc spremenjena: Tako na kratko še nisem bila postrižena (FOTO)

Pevka Maja Keuc, znana kot Amaya, se je odločila za spremembo pričeske. »In zopet sem videti kot 15-letno dekle,« je pojasnila na instagramu. Dodala je, da tako kratke pričeske še nikoli ni imela in da prejšnja »ni bila več za nikamor«.

Nad spremembo je navdušeni, mi pa tudi. A moramo tudi priznati, da mladostni 31-letni pevki paše absolutno vse, kar nosi.

Maja nekoč in danes. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Nedavno smo pisali, da je Maja le razkrila, da je zaljubljena. Njen fant je bobnar Tilen Zakrajšek. Maja sta v družbi kolegov in znancev spremljala polfinalni nastop Joker Out v Ljubljani, in kot smo pisali, se med nastopi nista pustila motiti in sta si izkazovala naklonjenost s poljubi, vmes pa glasno navijala za glasbene kolege.

Z Majo Keuc smo se nedavno pogovarjali o borbi s tesnobo, vrnitvi v Slovenijo in sveži ljubezni. O tem, zakaj ima rada tišino, in kaj bi počela, če ne bi bila pevka, pa o zelo nenavadnem traču, da ni hči svoje mame. Več pa v videoposnetku spodaj.