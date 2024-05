Maja Keuc: S fantom nosiva podobno bolečino

Album s pomenljivim naslovom Sončnice je predstavila na koncertih v Ljubljani in Mariboru ter požela navdušenje občinstva, čeprav je pesmi le redkokdo poznal, preden jih je zapela v živo. A čeprav je izkušena glasbenica, je tokrat čutila tremo.

»Prej nisem imela takšne treme pred koncerti. Zdaj pa mi je bilo slabo, tresel se mi je glas, ki je instrument, na katerega vedno stavim, a tokrat nisem vedela, če me bo pustil na cedilu,« mi je zaupala Maja in dodala, da je obenem čutila osvoboditev, ker je izvajala pesmi, ki jih je napisala sama in s tistimi, ki so, tako kot ona, popolnoma predani glasbi.

Pred kratkim ste izdali Sončnice, ki je tudi ena od skladb na albumu. Imajo sončnice za vas kakšen poseben pomen?

Nekje sem prebrala, da kadar dežuje, se sončnice začnejo obračati druga k drugi in si s tem dajejo energijo, da preživijo. Kadar sije sonce, pa se obračajo k njemu – torej k svetlobi, kar se mi je zdela lepa prispodoba. Že dolgo sem namreč čutila, da želim s svojo glasbo dati ljudem svetlobo.

A to ne pomeni, da se izogibam temi, saj brez nje ni svetlobe. Toda, kadar izbiram svojo naravnanost v življenju, izbiram tisto, ki sledi soncu.

Zanimivo se mi zdi, da vas navdihuje svetloba, saj številni glasbeniki navdih črpajo iz teme, žalosti in bolečine.

Zdaj tudi razumem, zakaj.

Zakaj?

Ker so občutki ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.