Magic Aleksander še vedno vsak dan vadi trike

Magic Aleksander oziroma Aleksander Štucl, kot je njegovo pravo ime, je čarodej, ki ima za seboj več kot tisoč nastopov v 15 državah sveta, ponaša se z več mednarodnimi nagradami. Je eden tistih, ki so že marsikoga pustili odprtih ust, med njimi so številni znani Slovenci Denis Avdić, Uroš Slak, Borut Pahor, Jan Plestenjak, Goran Dragić, pa tudi Severina, s katerimi je posnel tudi kratke filme.

Trenutno se pripravlja na premiero magic komedije Iluzija, ki bo ta mesec zaživela v Špas teatru, pri tem pa sodeluje s soavtorjem in režiserjem predstave Žigo Flajnikom. Prepričan je, da se bo ta spektakularna predstava dotaknila vseh in vas pustila brez besed. Svojo umetniško pot je mladi Celjan začel pri rosnih 10 letih. Takrat je vadil tudi po 14 ur na dan in polnih 17 let nastopal pred najrazličnejšim občinstvom.

Ni le uspešen čarodej, ampak tudi poslovnež. FOTO: Matic Trepelj

Priljubljen je na youtubu, kjer ima že poldrugi milijon ogledov, prebil se je v polfinale šova Slovenija ima talent, opazili so ga na britanski televiziji BBC 1, kjer so ga gostili v čarovniški oddaji, ki ima več kot deset milijonov gledalcev. Med potovanjem po svetu je obiskal že več čarovniških kongresov, osebno je spoznal nekatere najboljše čarodeje na svetu, med njimi Jeffa Mcbrida, Dynama, Yanna Fricha, Shina Lima, Davida Stona, Lu Chena in druge.

Vsaka vaja mu je še vedno v užitek

»V zadnjem letu se mi je zgodilo res veliko stvari. Od tega, da sem ustvaril še tri nove čarovniške škatle za svojo magično trgovino, do tega, da sem ustvaril svojo novo predstavo. V Angliji sem si ogledal predstavo Derrena Browna, enega najboljših čarodejev na svetu, in priznam, da me je izjemno navdušil. Ustvaril sem novo spletno akademijo čaranja, kjer se lahko mladi in starejši naročijo na trike in jih vadijo kar prek telefona. Skratka, veliko se dogaja,« pravi čarodej, ki je v vse dosežke vložil veliko vaj in truda. »Zame je bil na začetku uspeh že, da so moje trike gledali domači in prijatelji. A me je življenje samo vodilo do še višjih ciljev. Še zdaleč pa ta pot ni bila rožnata, bili so tudi vzponi in padci, ki pa te naredijo boljšega in močnejšega. Samozavest in reakcije ljudi me še danes ženejo naprej, da vedno ustvarim nekaj novega in da nikoli ne obupam,« pravi Magic Aleksander, ki še vedno vadi trike po štiri do pet ur na dan. »Sem pa zdaj vaje malo povezal s preostalimi opravili in tako neki gib ali trik vadim, medtem ko počnem še nekaj drugega. Tako ga hitreje osvojim. Mi je pa vsaka vaja še vedno v užitek, saj sem lahko ob tem zelo kreativen,« pravi Aleksander, ki ga je od mladih nog podpiral oče Božo.

Za njim je več kot tisoč nastopov v 15 državah sveta. FOTO: Matic Gabriel

»On je moj oboževalec številka ena. Res mu ne uspe več toliko potovati z menoj po svetu, kadar se kaj dogaja blizu Slovenije, pa me še spremlja, saj je in ostaja moja desna roka,« pravi Aleksander, ki je končal srednjo ekonomsko šolo in nato še akademijo za multimedije. Čeprav je čarodejstvo sprva zanj predstavljalo hobi, je z leti preraslo v posel, od katerega danes tudi živi. »Na začetku sem samo nastopal, potem pa sem to razširil v več smeri. Odprl sem lastno trgovino, v kateri prodajam trike, imam akademijo, v kateri poučujem druge, in svetujem različnim produkcijam, kako naj ustvarijo kakšen efekt za reklamo ali promocijo. S tem sem si odprl različne poti in poskrbel za dodaten zaslužek,« pravi naš sogovornik. A v isti sapi prizna, da je v Sloveniji voditi čarovniško trgovino dokaj težko, saj smo majhen trg oziroma tovrstna dejavnost ni tako razširjena. »Zato se trudim s prodajo prodreti na tuje trge. Trenutno je trgovina še v vzponu. Najbolj zaželeni artikli so seveda igralne karte in moje magične škatle. Imam pa že kar nekaj zvestih strank,« nam zaupa čarodej, ki je spletno trgovino odprl v času korone, ki je bila, kot za vse umetnike, ki niso mogli nastopati, velik izziv. Sam je nastopal prek spleta (zooma) in predvsem veliko vadil in razmišljal o nadaljnji karieri, zato mu je to obdobje prineslo tudi veliko dobrega.

Zadnja tri leta sem veliko razmišljal, kako bi ustvaril predstavo, ob kateri bi ljudje ostali brez besed.

Šov vas bo pustil odprtih ust

Kot pravi, je že kot otrok sanjal, da bi nekoč imel svojo predstavo oziroma šov. »Sploh zadnja tri leta sem veliko razmišljal, kako bi ustvaril predstavo, ob kateri bi ljudje ostali brez besed. Dolgo sem iskal partnerja, ki bi bil pripravljen iti v to. In ga našel v Špas teatru. In tako ta mesec na oder prihaja prava magic komedija Iluzija,« še pove čarodej, ki je z njo povsem očaral tudi direktorico Špas teatra Uršo Alič. Kot je dejala Aličeva, se Iluzije zelo veseli, saj bo to nekaj, česar ljudje še niso videli.

»Na Špasovem odru smo počeli že vse – smejali smo se, plesali, peli, govorili v verzih, skakali, jokali, telovadili … le čarali še nismo! Ni besed, ki bi opisale to, kar boste videli in doživeli v magic komediji Iluzija. In stoodstotno vam zagotavljam, da vas bo ekskluzivni šov Magic Aleksander pustil odprtih ust, njegove čarovnije boste gledali z naježeno kožo in široko odprtimi očmi, videli boste nemogoče in doživeli, česar še niste,« je prepričana.