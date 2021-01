Magic Aleksander odprl spletno trgovino

Dobil je idejo, da bi odprl svojo spletno trgovino.

Mladi, v tujini in doma bolj znan pod imenom, je, podobno kot številni glasbeniki in drugi v industriji srečanj, letos ostal brez številnih nastopov, na katerih ljudi, ki si ogledajo njegove trike, običajno pusti odprtih ust. Še več, letos bi se moral udeležiti evropskega tekmovanja čarodejev v Barceloni, za kar so ga predlagale kar štiri mednarodne čarodejske zveze drugih držav, a se zaradi korone ni odvilo. To je zanj velika čast in izraz velikega zaupanja, saj so ga množično podprle tuje zveze. Pravzaprav je bil to pogoj za sodelovanje.»Seveda upam, da se počasi izvijemo iz te krize, ki jo je povzročila epidemija, saj imam prihodnje leto predviden nastop na svetovnem prvenstvu v Quebecu v Kanadi. In upam, da tega dogodka ne bodo odpovedali,« pravi mladi in perspektivni čarodej, ki ga zagotovo čaka lepa prihodnost, saj je v svojo umetnost vložil že 12 let življenja. V njej pa tudi uživa, kar je najpomembnejše. Številnim se je najbolj prikupil s triki s kartami, tako imenovanimi svengali in drugimi vrstami kart, a je enako spreten s čudežnimi žogicami, umetnim palcem, nevidno nitko in mehiškim ter ameriškim kovancem. Vse te pripomočke si zdaj lahko tisti, ki jih vsaj malo zanimajo čarodejski triki, naročijo v njegovi spletni trgovini in se trikov učijo doma. Že prej je Aleksander prek spleta ponujal tudi svoje znanje, največ pozornosti je požel, ko je poskušal zainteresirane v petih minutah naučiti petih trikov.»Že v prvih dneh po aktiviranju internetne trgovine je bilo zanimanje ogromno, še najbolj pa me veseli, da so ljudje z mojimi pripomočki zadovoljni in si želijo s triki doma presenečati svoje najbližje,« je ponosen Aleksander, ki ima na vseh družabnih omrežjih ogromno sledilcev. Ljudje so posebno navdušeni nad paketi čarodejskih trikov. »Te sem naredil že v času prvega vala korone, in ker je bil odziv velik in so si ljudje želeli še več, sem prišel do spoznanja, da je to dobra tržna niša,« pravi Aleksander, ki si je zastavil cilj, da bo njegova spletna trgovina postala ena največjih tovrstnih v Evropi.Prav zdaj se prevaja v hrvaški, srbski, nemški in angleški jezik. A brez pomoči ne bi zmogel, priznava. Že več let mu stojita ob strani uspešna žalska podjetnikain. Kot nam še zaupa oče uspešnega čarodeja, pa naj bi njegovega sina znova videli tudi na TV Slovenija. Čeprav je Aleksandru žal, da mu je letos zaradi koronavirusa odpadlo ogromno predstav, med drugim je razprodal dvorano v celjskem gledališču, pa ostaja optimističen in upa, da bo prihodnost kmalu lepša.