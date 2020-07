Luksuz, ki se ga Marko Potrč ne sramuje

Ta čas nam vsem ogromno pomeni.

indajeta velik poudarek preživljanju kakovostnega časa s svojima otrokomain. »Kot družina smo vedno znali ceniti tiste na prvi pogled majhne stvari. Vedno smo se zavedali, da te stvari pravzaprav pomenijo veliko. Največ,« pravi Marko. Z Lili še toliko bolj cenita poletne počitnice, saj takrat z otrokoma preživljata 24 ur na dan, kar pa jima nikoli ni bilo odveč.»To, da sta otroka lahko z mano 24 ur na dan, včasih tudi med treningom, je neprecenljivo. In Lili seveda tudi. Poletne počitnice so praktično edini čas v letu, ko smo res samo mi in nič drugega. Ta čas nam vsem ogromno pomeni. Ker mi, tako rečeno navadni ljudje, nimamo in tudi ne potrebujemo milijonskih jaht ali vikendov na najdražjih lokacijah. Mi si samo želimo nekaj dni, ko smo res lahko 24 ur na dan s svojimi otroki in partnerji. Teh nekaj dni je najboljše zdravilo ter daleč najboljša preventiva proti izgorelosti in še marsičemu, kar je povezano s stresom,« pravi Marko, ki meni, da je prav stres tisti, s katerim je »okuženih« vedno več ljudi.»Morda smo v vsej tej situaciji malo pozabili, da je stres dejansko tihi ubijalec za veliko ljudi. Kap, povezana s stresom, kmalu po štiridesetem letu ali celo pred tem ni nekaj izmišljenega. Rak, ki vzame mamico ali očeta otrokom, tudi ne. Na žalost. Zato tak oddih od vsega stresa ni neki luksuz, ki bi se ga morali sramovati. To je nekaj, kar potrebujemo. Vsi. Mi in naši otroci,« še pravi Marko, ki se iskreno veseli preostanka počitnic, ki jih bo preživel v družbi svojih dragih.