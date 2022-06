Luka Mesec: tega zagotovo niste vedeli o njem

V nedavni oddaji Preverjeno so razkrili zelo verjetni vir bojevitosti Luke Mesca. Svoja prva leta je preživel na kmetiji in najraje sedel na traktorju. Starši pravijo, da je to bilo njegovo najljubše opravilo in da ni imel nikoli težav poprijeti za opravila na kmetiji. Odraščal je v Železnikih, okolju, kjer imata desnica in vera pomembno vlogo, kasneje pa je zaradi svojih pogledov – mirno lahko rečemo, da so izrazito levičarski – imel žgoče debate s starimi starši.

V mladih letih je bil Mesec koordinator Delavsko-punkerske univerze in direktor Inštituta za delavske študije. V letih krize je bil aktivist v različnih iniciativah proti prekarnosti, uničevanju socialne države, zmanjševanju pravic delavcev, nedostopnosti stanovanj in brezperspektivnosti njegove generacije. Zaradi njegovih izjav in izjav njegovih strankarskih kolegov, kako bi morala biti upravljana podjetja in kako obdavčeno premoženje – pogosto tudi zaradi laži političnih nasprotnikov, pravi –, so ga znali na ulici tudi ustaviti. Branje nadaljujte TUKAJ!