Luka Jezeršek: Z ženo sva vedno za akcijo

Čeprav gostinci preživljajo težke čase zaradi epidemije in še vedno čakajo dan, ko bodo lahko odprli restavracije in lokale, pa imajo po drugi strani več priložnosti za stvari, za katere jim običajno manjka časa. Priznani gostinec in sodnik v šovu Masterchefje na instagramu razkril, da je poleg kuhanja njegova velika strast tudi jadranje. Z ženosta se v Piranu podala na jadrnico in se predajala vetru in valovom.»Če sta v igri morje in jadranje, sva z ženo vedno za akcijo!« je Jezeršek zapisal ob fotografiji z barke.