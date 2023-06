Luka Jezeršek se je opravičil zmagovalki, gledalci pa: To je bilo že odločeno, ljubljenka sodnikov

Sodeč po komentarjih na uradni strani facebook šova Masterchef Slovenija, bi rekli, da so gledalci bolj privoščili zmago Anji.

»To je bilo že odločeno! Ljubljenka sodnikov! Točno se je videlo katera bo zmagala! Anja ti si zmagovalka«; »Ni bilo fer, obe bi morali za glavno jed imeti isto sestavino«; »Tudi meni se zdi, da je Anja realna zmagovalka, so ji pa vrata odprta bravo«; Predjed in sladico je imela Anja boljšo, Zala je imela dobro samo glavno jed, torej? 2:1 za Anjo, te točke so brezveze ...«

Morda pa zaključek oddaje še najboljše opišejo besede gledalke Špele: »Kuhna ali ne obe sta pokazali dovolj in se več. Ocenjevalo kuhanje in ne obnašanje ... Vsaka ima svoj karakter, obe sta bili pristni, neškodljivi in prav srčni. Čestitam obema ...«