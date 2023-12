Luka Dončić razkril nekaj neverjetnega o svoji zaročenki

Za Luko Dončićem je izjemno leto. Ne blesti le na košarkarskem parketu, več kot odlično mu gre tudi na zasebnem področju. Po romantični zaroki na Bledu je Dončić pred kratkim postal še očka. Na svet je prijokala deklica Gabriela.

Kljub temu da je ves čas pod budnim očesom javnosti in ameriških medijev, pa uspeva svojo zasebnost uspešno skrivati pred radovednimi očmi. Vse do konca je tako ostala skrivnost, da bosta Luka in Anamaria postala starša. V intervjuju z ameriško novinarko Rachel Nichols pa je le razkril nekaj podrobnosti iz svoje zasebnosti.

Ko ga je novinarka povprašala o zaroki na »najbolj romantični lokaciji«, je dejal, da je pač romantik. Nicholsova se je začudila in ga vprašala, ali je res romantik, Luka pa je v svojem slogu odgovoril, da »niti ne«.

O svojem odnosu z Anamario je razkril, da mu veliko pomeni, da jo ima ob sebi. Spoznala sta se na Hrvaškem, ko je imel 11 let. »Res sem vesel, da jo imam. Super je. Veliko mi pomaga, ker je zunaj veliko pritiska, in ko pridem domov, ne govoriva o košarki. Pravzaprav ne mara košarke,« je dejal in s tem sprožil začuden odziv pri novinarki. »No, zdaj ji je všeč, a prej ji ni bila všeč, kar je pravzaprav dobro in mi je všeč,« je še dodal.