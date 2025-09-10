Luka Dončić poskrbel za smeh v dvorani: takole se je pošalil z Markom Milićem (VIDEO)

Na družbenem omrežju X je zakrožil posnetek, ki je nasmejal oboževalce in pokazal igrivo plat našega košarkarskega asa.

Luka Dončić se je z nahrbtnikom na rami sprehodil skozi polno dvorano. Ko je šel mimo trenerja Marka Milića, ki je bil zatopljen v pogovor, se je najprej že namenil dalje. A nato se je ustavil, stopil nazaj in mu hudomušno potegnil hlače navzdol.

Reakcija trenerja? Neprecenljiva!

Milić se je sprva presenečeno obrnil, ko pa je zagledal nasmejanega Dončića, se je tudi sam široko zasmejal. Hlače si je potegnil nazaj gor, nato pa Luko prijateljsko udaril po rami.

Posnetek se je hitro razširil med uporabniki omrežja X. Očitno je tudi med športniki na najvišjem nivoju prostor za ščepec otroške igrivosti.