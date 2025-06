Luka Dončić na strogi dieti: Postal bo strah in trepet lige (FOTO)

Po zgodovinski menjavi enega najboljših slovenskih športnikov v zgodovini Luke Dončića se je veliko govorilo o njegovi telesni pripravljenosti. Prav ta naj bi bila namreč eden od razlogov, da Dončićevi šefi pri ekipi Dallas Mavericks niso bili zadovoljni z njim in so ga poslali na drugo stran Združenih držav Amerike. Zlobnim jezikom je takrat svoje povedal celo Shaquille O'Neal, ki je dejal, da je »debeli Luka« še vedno boljši kot 99,9 odstotka organizatorjev igre, ki jih imamo v ligi NBA.

Dončić je pri svojih novih delodajalcih dokazal, da je kljub nekaj težavam s poškodbami in z nekaj odvečnimi kilogrami pravi mojster pod košem, a se je kljub temu odločil, da poletni premor izkoristi za preobrazbo.

»Dončić je bil v tej sezoni izjemno predan svoji kondiciji. Znatno je shujšal, drži se stroge diete in veliko časa posveča kardio treningu,« je za časnik The Athletic povedal vir.

Na zadnjih fotografijah, ki so jih objavili pri omenjenem časniku, je Luka Dončić res opazno vitkejši in bolj fit. Poznavalci pa ob tem opozarjajo, da se ga lahko druge ekipe iz lige NBA v naslednji sezoni upravičeno bojijo, saj bo postal strah in trepet lige. »Izboljšana vzdržljivost in agilnost bi lahko še izboljšali njegov napad, boljša kondicija pa bi lahko odpravila slabosti, ki jih je imel v obrambi,« so prepričani.