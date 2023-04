Luka Dončić je doma: priletel z zasebnim letalom gulfstream G650 (FOTO + VIDEO)

Naš košarkarski as Luka Dončić se je s svojo ekipo v letošnji sezoni znašel v izgubljenem položaju, saj se je zgodba Teksašanov v le zadnjih nekaj tednih sesula. Sezona kluba Dallas Mavericks se je tako zaključila, Luka pa po bridkih porazih ni nič kaj preveč premišljeval o tem, kaj bo počel v prihodnjih nekaj mesecih. S srčno izbranko Anamario Goltes sta spakirala kovčke in se s svojimi tremi psi, ki slišijo na imena Hugo, Gia in Viki, z zasebnim letalom vrnila domov.

Prijazno se je fotografiral z oboževalkami.

Iz Dallasa sta poletela v torek okrog 20. ure, na domačih tleh pa sta pristala nekaj pred 13. uro. Luko so ob prihodu na letališču na Brniku pričakali predstavniki sedme sile in tudi oboževalci, in čeprav je z veseljem podpisal nekaj avtogramov, je prisotne prijazno prosil za razumevanje in mir, saj po deseturnem poletu ni bil razpoložen za druženje z mediji. 24-letni košarkar je s svojo družinico iz Dallasa prispel s 30 metrov dolgim letalom gulfstream G650, ki ga upravlja posadka dveh pilotov, sprejme pa lahko do 19 potnikov. Njegov doseg je do 13.000 kilometrov, kar pomeni, da je naš as v domovino prispel brez skrbi, njegova pot je bila namreč dolga malce manj kot 11.000 kilometrov.

Za pogovor z mediji ni bil razpoložen.

Omenjeno letalo imajo v lasti številni milijonarji, kar pravzaprav ne preseneča. Cena novega letala znaša malce manj kot 60 milijonov, rabljeno pa je možno dobiti za 23 milijonov evrov. Po podatkih spletne strani aircharteradvisors.com najem letala stane v povprečju 15.500 evrov na uro poleta, kar pomeni, da je moral Dončić za svojo pot odšteti 150 tisočakov, če je seveda letalo najel. Sicer pa se bo pot našega zvezdnika nadaljevala poleti, ko se bo dobil s fanti iz reprezentance, vrhunec pa se bo začel 25. avgusta, ko bo na sporedu svetovno prvenstvo v košarki.