Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)

V Los Angelesu je kupil vilo Marije Šarapove.
Fotografija: FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube
FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube

N. Č.
15.09.2025 ob 07:55
N. Č.
15.09.2025 ob 07:55

Slovenska košarkarska zvezda Luka Dončić je postal novi lastnik razkošne nepremičnine v prestižnem predelu Manhattan Beach, jugozahodno od Los Angelesa. Dončić je za hišo odštel kar 25 milijonov dolarjev. Ta je bila nekoč v lasti nekdanje teniške šampionke Marije Šarapove, poročajo ameriški mediji.

Hiša je zgrajena v japonskem arhitekturnem slogu, stoji na zemljišču, velikem 2300 kvadratnih metrov, in se ponaša z osupljivim razgledom na Tihi ocean. Vila ima pet spalnic, prostorne notranje in zunanje bivalne prostore, ki se odpirajo proti bazenu, in celo zasebno dvostezno bowling dvorano.

Šarapova je parcelo kupila leta 2012 za 4,1 milijona dolarjev in tri leta gradila hišo po lastnih željah. Zdaj jo s svojo družino prodaja, ker želi več časa preživeti v Evropi in v svoji počitniški hiši na Floridi.

Nekdanja petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je zdaj v pokoju in zaročena z britanskim poslovnežem Alexandrom Gilkesom.

Dončićeva ponudba je nekoliko presegla zahtevano ceno 24,995 milijona dolarjev (21,3 milijona evrov), tuji mediji pa ocenjujejo, da je Luka s tem pokazal resen namen, da bi bila vila njegova.

Slovenski košarkar se je letos preselil v Los Angeles po pomembni menjavi iz Dallasa, kjer je igral od leta 2018. Po koncu sezone 2024/25, v kateri so se prebili do četrtfinala zahodne konference, je podpisal donosen triletni podaljšek pogodbe z Lakersi v vrednosti 165 milijonov dolarjev (140,6 milijona evrov).

