Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)

Slovenska košarkarska zvezda Luka Dončić je postal novi lastnik razkošne nepremičnine v prestižnem predelu Manhattan Beach, jugozahodno od Los Angelesa. Dončić je za hišo odštel kar 25 milijonov dolarjev. Ta je bila nekoč v lasti nekdanje teniške šampionke Marije Šarapove, poročajo ameriški mediji.

Hiša je zgrajena v japonskem arhitekturnem slogu, stoji na zemljišču, velikem 2300 kvadratnih metrov, in se ponaša z osupljivim razgledom na Tihi ocean. Vila ima pet spalnic, prostorne notranje in zunanje bivalne prostore, ki se odpirajo proti bazenu, in celo zasebno dvostezno bowling dvorano.

(Oglejte si notranjost):

Šarapova je parcelo kupila leta 2012 za 4,1 milijona dolarjev in tri leta gradila hišo po lastnih željah. Zdaj jo s svojo družino prodaja, ker želi več časa preživeti v Evropi in v svoji počitniški hiši na Floridi.

Nekdanja petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je zdaj v pokoju in zaročena z britanskim poslovnežem Alexandrom Gilkesom.

Dončićeva ponudba je nekoliko presegla zahtevano ceno 24,995 milijona dolarjev (21,3 milijona evrov), tuji mediji pa ocenjujejo, da je Luka s tem pokazal resen namen, da bi bila vila njegova.

Slovenski košarkar se je letos preselil v Los Angeles po pomembni menjavi iz Dallasa, kjer je igral od leta 2018. Po koncu sezone 2024/25, v kateri so se prebili do četrtfinala zahodne konference, je podpisal donosen triletni podaljšek pogodbe z Lakersi v vrednosti 165 milijonov dolarjev (140,6 milijona evrov).