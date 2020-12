Luka Basi oboževalke spravil v delirij

Težko mi je. Predvsem ker pogrešam občinstvo, stik s poslušalci.

S temi kadri je zaznamoval četrto obletnico svojega ustvarjanja. FOTO: Neo Visuals

Priljubljeni pevecte dni praznuje. Pred štirimi leti se je namreč izpreimenoval v Luko Basija, svojo kariero pa je pred leti začel v šovu Slovenija ima talent. Sicer ni zmagal, a ga danes kljub temu poznajo vsi.Postala je že navada, da sredi decembra, na obletnico svoje prve pesmi, izda nov videospot, in tako je tudi letos. Pesem z naslovom Prokleto zlato je četrta pesem ob četrti obletnici ustvarjanja. Luka je spot snemal v Salzburgu v gorah na ledeniku, Slovenec, ki ga obožujejo tudi na Hrvaškem, pa je tokrat, ko je pokazal izklesano telo pod prho, oboževalke spravil v delirij.»Vsak december sem preživel na odru. Na nastopih. Težko mi je. Predvsem ker pogrešam občinstvo, stik s poslušalci. Niti za trenutek nisem pomislil, da letošnjega decembra ne bi na mojo obletnico posneli in izdali videospota. Zdaj je to postala že tradicija. Že v začetku decembra sem želel svoje poslušalce pocrkljati z božičnimi predelavami, predvsem pa sem s tem najavil pesem Prokleto zlato, ki jo z največjim veseljem delim z vsemi! Naj bodo letošnji prazniki polni ljubezni, kljub vsemu verjamem, da sta ljubezen in glasba nekaj, kar bo vedno narisalo nasmeh na naše obraze,« je ob izidu svoje nove pesmi povedal priljubljeni pevec.