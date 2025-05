Luka Basi, ki sodeluje z Maraayo: »V teh pogodbah za moje pojme ni niti ena stvar sporna« (VIDEO)

Potem ko se je na družbenih omrežjih oglasil nekdanji član skupine Prima band Andrej Šumah, katere član je bil tudi pevec Luka Basi, ki je sprva nosil svoje rojstno ime Matej Prikeržnik, in v svojih objavah na Facebooku spregovoril o izkoriščanju v glasbeni industriji, je svojo plat videnja zdaj pojasnil še Basi.

V Sloveniji se že več dni piše o sporu med pevko Niko Zorjan in glasbenikoma Alešem (Raayem) in Marjetko Vovk. Svojo plat zgodbe je najprej zapisala Zorjanova, kasneje pa sta svojo podala tudi Aleš in Marjetka.

Na družbenem omrežju Instagram je Luka Basi v videu spregovoril o svojem delu in sodelovanju z duom Maraaya.

»Nisem nikakršen suženj, ne trpim, nimam nobenih krempljev nikjer, ker sem človek, ki vse zavestno naredi in se tudi zavestno odločim. In tudi zato sem se pred devetimi leti zavestno odločil za vstop v resnejši glasbeni svet. Že prej sem se trudil, ker imam enostavno glasbo rad. Položena mi je bila v zibelko, mama je pela v domačem ansamblu, sestra je pela v domačem ansamblu. V zibelko pa sta mi bili položeni tudi dve zelo lepi stvari, in to je spoštovanje in marljivost oziroma delavnost. V življenju si je treba stvari priboriti, moraš biti delaven, nič ne pade z neba.«

Oče mu je ukinil financiranje

Ker ni naredil prvega letnika fakultete za šport, je Luka pri dvajsetih letih odprl svoje podjetje in prodajal kompresorje, saj mu je oče ukinil financiranje.

»Prodajal sem kompresorje tudi, ko sem postal Luka Basi. Leta 2016 sem izdal prvo pesem, kompresorje pa sem prodajal približno do leta 2018 in ni me bilo sram niti mi ni bilo nikoli težko. In če se zdaj dotaknem teme, v pogodbi ni nikjer pisalo, da ne smem prodajati kompresorjev. V moji pogodbi piše, da kar se tiče glasbenih stvari, je to ekskluzivno zastopanje s strani Raay produkcije, kar je za moje pojme nekaj najbolj normalnega in nekaj najbolj osnovnega.«

To ni nobeno delovno razmerje

»Z Nastjo sva vsa ta leta skupaj vlagala v njeno kariero, Nastja je delala milijon drugih stvari, kelnarila, delala v vrtcu ... Kristalno nama je jasno, kako so te stvari drage. Draga je produkcija, dragi so videospoti, promocija, draga so že oblačila, da si videti malo bolj ekstravaganten. Iti se, bom rekel, neko višjo raven glasbenika v Sloveniji ali širom je enostavno drago,« nadaljuje Basi in pove, kaj mu nudi duo Maraaya.

»Mi imamo vse, po domače povedano, zastonj. Imamo vse videospote zastonj, vsa slikanja zastonj, imamo vsa studijska snemanja zastonj in tudi vse dizajne. Takrat sem dobil priložnost ustvarjanja na višji ravni, kar sem si želel že kot mali otrok. Leta 2016 sem pred sabo dobil pogodbo, ki sem jo zavestno prebral, imel nekaj dni, da se odločim, in sem jo podpisal. Vmes sem jo že desetkrat podaljšal, tako kot so jo tudi drugi, saj se nobena pogodba ni podpisala za 13 let. Zavestno sem podpisal vsak člen, ki je tam. In mi je kristalno jasno. To ni nobeno delovno razmerje, to je pogodba o medsebojnem sodelovanju. Naredim storitev, izdam fakturo, dobim račun, plačam dajatve, plačam davke, na drugi strani oni plačajo davke, in to je to.«

»Sem neizmerno hvaležen«

Nadaljuje, da v teh pogodbah po njegovem mnenju ni niti ena stvar sporna in da ne čuti nobenih krempljev. »Ponosen sem, z Nastjo delava v Glasbenem centru in od tega dela ne dam nič svojemu ekskluzivnemu zastopniku, ker to ni moje umetniško uprizarjanje, udejstvovanje na javnih odrih, je nekaj popolnoma drugega, pa čeprav je povezano z glasbo. In nikjer mi ta pogodba tega ne prepoveduje. Vlagam v glasbo, da imamo s fanti na odru najboljšo opremo, da vedno zvenimo najboljše, ker mi je cilj predstaviti pesmi, vam ljudem, v najboljši možni luči. Delam še druge stvari in ne čutim nobenih krempljev. Se pa jasno zavedam, da nisem avtor teh pesmi, nisem avtor teh besedil, sem promotor avtorskega dela.

V teh pogodbah za moje pojme ni niti ena stvar sporna. Kot tudi ni sporno, da je delitev dohodka od koncerta in tako dalje, 50 odstotkov gre Raay produkciji. Nikoli nisem gledal na to, da mi 50 odstotkov vzameta, temveč da mi 50 odstotkov dasta. Iz tega plačam 'bend' in ostale stroške in se nikoli nisem 'bunil'. Ne bom milijarder, imam pa možnost živeti otroške sanje. Tisto, kar vzameta, pa gre potem nazaj v nas, saj imamo zastonj spote ... To zgodbo spremljam že devet let in sem neizmerno hvaležen.«