Luka Basi gre končno pred oltar

Še malo – in za priljubljenega pevca Luko Basija bodo zadoneli poročni zvonovi. Še letos poleti, natančneje avgusta, bo Basi svojo zaročenko, prav tako glasbenico, Nastjo Gabor popeljal pred oltar. Prva sobota v avgustu bo dan, ko se bo pilo, jedlo in plesalo, tudi poljubljalo v znamenju njune ljubezni. In to kar dvakrat, saj bosta bodoča mladoporočenca pripravila dva obreda za povabljene svate. Nastja in Luka sta si v zadnjih nekaj letih ustvarila družino, imata namreč sina Taia in hčer Tio, Nastja pa je že pred časom poudarila, da v življenju ne bi bila tako srečna, če ne bi spoznala Luke. Zdaj je napočil čas, da svoje dolgoletno razmerje okronata s poroko, o njej pa si lahko več preberete v novi številki revije Suzy.