Lucija Vrankar in Dejan Vunjak: Pred 2000 ljudmi me je potegnil na oder (VIDEO)

Gosta tokratnega ŠOKkasta sta bila Lucija Vrankar in Dejan Vunjak, ki skupaj preživljata petkove večer, saj sta oba sprejela povabilo legendarnega Jožeta Potrebuješa in se po novem preizkušata v voditeljski vlogi nove zabavne oddaje Japajade šov. Lucija tega povabila ni pričakovala: »Naprej sem se zjokala, ker zabavna glasba in narodnozabavna glasba mi res veliko pomenita,« nam je povedala.

Čeprav sta navajena kamer in nastopanja, je vodenje oddaje svojevrsten izziv. Razkrila sta tudi, kakšen šef oziroma mentor je Jože Potrebuješ in kako sta se znašla pred kamerami. »Jaz rad govorim, veliko govorim, veliko klepetam, ampak to je pa zdaj čisto ena druga sfera,« je povedal Dejan, ki je sicer navajen komunikacije s publiko, saj ima za seboj številne nastope. »Jaz sem navajen različnih komentarjev že od mladosti, pa ne samo od svojega dela naprej, ampak tudi od očetovega dela naprej,« je povedal pevec, ki je sin legendarnega Brendija.

Hčerko je poimenoval Mandarina

Oba gosta sta delila zanimive zgodbe iz svojih karier. Lucija je omenila skorajšnji let s Stevenom Seagalom, Dejan pa je delil zgodbe iz veselic, kjer je doživel različne zanimive in zabavne situacije, vključno s tem, da je nekdo poimenoval svojo hčer Mandarina po očetovi pesmi. Lucija je Dejanova zvesta spremljevalka, vsaj kar se tiče zabavanja na veselicah. Izredno rada ima dobre zabave in večkrat je že plesala pod odrom, na katerem je nastopal Dejan. »Enkrat me je potegnil iz plesišča na oder, da sem zapela z njim,« je povedala Lucija, ki je takrat občutila veliko tremo, saj ni navajena petja na tako velikih odrih.

FOTO: Marko Feist

Igranje je njuna skupna točka

Imata tudi skupno strast, igranje in oba sta se že preizkusila v igralskih vodah. Lucija zadnje čase navdušuje v predstavi Ženske brez filtra, Dejan pa je igral v mladinskih oddajah in filmih, nekoč si je celo želel postati profesionalni igralec. Bi skupaj zaigrala v filmu, če bi dobila takšno ponudbo? Kakšen žanr bi odigrala in kdo bi prevzel glavno vlogo? Dejan je izrazil željo po nadaljevanju vodenja oddaj in morda celo igralskih vlog, medtem ko je Lucija poudarila, kako uživa v trenutnih projektih in se veseli novih izzivov. Oba sta izrazila pripravljenost sprejeti nove priložnosti in izzive, ki jima jih bo prineslo življenje. Vse to sta razkrila v novem ŠOKKastu, kjer ni manjkalo smeha in zanimivih zgodb iz zakulisja snemanja nove oddaje.

