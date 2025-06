Lucija Ćirović v ŠOKkastu: Nisem bila čisto razumljena, dokler prišlo gledališče (VIDEO)

Lucija Ćirović je bila tokratna gostja novega ŠOKkasta. Je igralka, stand up komičarka, lutkarica in ventrilokvistka, ki se lahko pohvali z nazivom magistra govora. Vloga Fate jo je zaznamovala za celo življenje, vendar je svoje poslanstvo našla tudi v drugih vejah umetnosti. Zaprisežena Ribničanka in ljubiteljica komedije je s svojim širokim spektrom izobrazbe dosegla izjemen uspeh v igralskem svetu. »Vedno sem bila posebna, ja, in sem se trudila, ampak so me čudno gledali, so me nadrli ali pa je bilo kaj drugega. Nisem bila čisto razumljena, dokler ni gledališče prišlo na pot,« nam je povedala. Vloga čistilke Fate jo je izstrelila med zvezde, danes pa se profesionalno ukvarja z lutkarstvom in ventrilokvizmom. Njeno raziskovanje se je začelo z obsežno študijo literature in praktičnimi vajami. Lucija je preučevala zgodovino ventrilokvizma in tehnike, ki jih uporabljajo mojstri te veščine. Udeleževala se je tudi delavnic in konferenc, kjer je pridobivala dragocene izkušnje in nasvete. V svoji magistrski nalogi je podrobno opisala svoj proces učenja, vključno z vajami, ki jih je izvajala, in izzivi, s katerimi se je srečevala.

Delo z invalidi je poseben izziv

S stanovskim kolegom Boštjanom Štormanom sta zelo aktivna tudi pri poučevanju invalidov, kar zna biti včasih poseben izziv: »Na začetku smo imeli eno osebo, ki je bila gluha, dve, ki sta bili slepi, en, ki je bil gluhoslep. In tako vse, kar si do zdaj se naučil, pade, ker recimo rečeš, gremo se pantomimo. Kako, če oni ne bodo videli?« razloži. Vsekakor sta morala biti zelo iznajdljiva, da sta vse vključila v projekte. »In potem misliš, da imaš sam probleme. Ko pridem z vaj, sem hvaležna za vse, kar imam in super se imamo tam,« nam je zaupala.

Ljubljana, 27.5.2025, podkast Šokkast, gostja Lucija Čirović. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist

Kuharsko tekmovanje v tebi zbudi »žleht človečka«

Lucija je delila svojo izkušnjo v oddaji MasterChef, kjer je prišla med najboljše štiri. Čeprav ni tekmovalna, so jo ustvarjalci oddaje pripeljali do tega, da se je njej zbudil »žleht človeček« in z trenutke si je zaželela zmage. Govorila je o svoji ljubezni do kuhanja, eksperimentiranju z različnimi recepti in kako uživa v pripravi hrane za prijatelje. Spregovorila je tudi o svojih potovanjih, zlasti v Indonezijo, kjer živi njena teta. Poudarila je, kako pomembno ji je ohranjati družinske vezi in kako uživa v raziskovanju novih krajev in kultur.

