LPS pred Torinom v dilemi: na Evrovizijo ali na maturo?

Mlada celjska zasedba Last Pizza Slice (LPS), ki se je pred dnevi na glasbeno sceno izstrelila s presenetljivo zmago na Emi, že načrtuje svoj nastop na Pesmi Evrovizije v Torinu. Člani, sicer dijaki Gimnazije Celje - Center, še kar ne morejo verjeti, da jim je uspelo zmagati na tako pomembnem tekmovanju. Včeraj so v spletni klepetalnici na portalu MMC odgovarjali na vprašanja oboževalcev in razkrili, kakšne načrte imajo s svojo skladbo Disko in kako jo bodo predstavili pred celo Evropo.

»Aranžma in besedilo v slovenščini bosta ostala ista, glede nastopa pa se še dogovarjamo,« so odgovorili na vprašanje o tem, ali bo Disko doživel kakšno spremembo do Torina. »Za zdaj o evrovizijskem nastopu še nismo preveč razmišljali, smo pa imeli na Emi dovolj vaj, da smo se počutili odlično na odru,« so še dejali.

Na vprašanje o tem, katera je bila najbolj zabavna čestitka, ki so jo dobili po zmagi, so odgovorili, da od Tomaža Miheliča, člana Sester, nekdanjih zmagovalk Eme. »Bil je zelo iskren in njegova kritika je bila konstruktivna, predvsem pa je bil navdušen nad našim nastopom in nam dal veliko napotkov za Evrovizijo.«

Člani LPS so poudarili tudi, da so bili v finalu Eme štirje zmagovalci Eme freš, »kar se nam zdi dokaz, da se v vsaki starostni kategoriji lahko najde zelo dobra glasba. Od slovenskih izvajalcev Joker Out, Magnifico, Hamo & Tribute 2 Love, Hauptman in Kokosy. Trenutno radi poslušamo Hauptmanov album Finished, Not Perfect in album Joker Outa Umazane misli.« Skupina, ki je zmago dočakala brez menedžerja, zdaj že dobiva tudi tovrstne ponudbe.

Mladi Celjani LPS so se na Emo uvrstili prek izbora, namenjenega mladim izvajalcem, Ema freš. In slavili! FOTO: Mediaspeed

Do 14. maja, ko bo na sporedu veliki finale v Torinu, jih čaka nekaj pestrih mesecev. Poleg priprav na veliko tekmovanje se bosta Filip Vidušin in Gašper Hlupič namreč pripravljala tudi na maturo. Kako uskladiti vse te obveznosti? »Ne vemo še, moramo se pogovoriti tudi z ravnateljem, kako uskladiti vse šolske obveznosti. Videli bomo, koliko se bo dalo prilagoditi, sicer pa obstaja tudi jesenski rok,« je pevec skupine LPS dejal v pogovoru za Radio Fantasy.

Filip Vidušin, Žiga Žvižej, Gašper Hlupič, Mark Semeja in Zala Velenšek so se sicer k pouku vrnili danes, a prav gotovo so tudi na šoli doživel bučen sprejem. »Zmaga na Emi nam pomeni zelo veliko in se vsem zahvaljujemo za priložnost, da bomo lahko Slovenijo zastopali na Evrovizji,« so še zapisali v spletnem klepetu.