LPS v Torinu: Ob tem posnetku vam bodo šle kocine pokonci (VIDEO)

V Torinu so slovenski predstavniki na pesmi Evrovizije so ponovno stopili na veliki oder in opravili z drugo vajo. Del posnetka z druge vaje so organizatorji že delili na youtubeu in največji evrovizijski navdušenci niso mogli skriti svojega navdušenja nad mlado slovensko zasedbo, ki ji stavnice sicer niso najbolj naklonjene.

Prav veliko upanja, da se bo v torek zasedbi LPS uspelo prebiti v veliko finale, nimajo niti naši bralci. Kar 59 odstotkov sodelujočih v naši spletni anketi namreč meni, da večini pesem ne bo všeč in da bodo pristali na dnu lestvice. 33 odstotkov anketirancev pa je prepričanih, da se na Evroviziji dogaja prevelika kuhinja in da si zato ne moremo kaj velikega obetati. »Glede na evrovizijsko kuhinjo si kaj preveč ne smemo obetati. Pomembno je, da bodo na odru dali vse od sebe.« Le osem odstotkov pa je prepričanih, da bodo mladci veliko presenečenje letošnjega Evrosonga.

Kaj pa o njih pravijo komentatorji na youtubu?

»Tako zelo so talentirani, sami so napisali skladbo in nastopajo na največjem glasbenem festivalu na svetu. Jaz pa sem tukaj v svojih poznih dvajsetih, brez talenta, skrivam se za izmišljenim uporabniškim imenom in jim sodim …. Pošiljam jim veliko podpore!!«

Uporabnik po imenu Lucas je dodal, da je ideja, da so se postavili okrog disko krogle zelo domiselna. »Pesem je odlična, band je odličen in nastop je odličen. Zagotovo se bodo uvrstili v finale,« je zapisal. Elodie pa je dodala, da so Slovenci gotovo med najbolj podcenjenimi izvajalci na letošnjem izboru. »Končno nadgradnja Zagotovo bom glasoval za njih. Navdušen sem nad idejo, da kamera obkroža disko kroglo in izvajalce. Odlično,« pa je zapisal Erty.

Mnogi so tudi opazili, da so naši izvajalci bolj energični in bolj samozavestni. Večina komentatorjev pravi, da bi si naši izvajalci zagotovo zaslužili več pozornosti in hvale. V nastopu Slovencev pa vidijo še eno pozitivno stvar – velika disko krogla je odvrnila pozornost od polomljenega sonca na odru.