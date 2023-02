LPS: Se jih spomnite? Lani so Slovenijo zastopali na Evroviziji, letos pa počnejo to!

Pred letom dni je Slovenija zaplesala Disko, mladi celjski glasbeniki, ki so si med druženjem in ustvarjanjem v gimnazijskih prostorih nadeli ime LPS (Last Pizza Slice) pa so nejeverno obnemeli o presenetljivi zmagi na Emi.

Nastop na Evroviziji - sanje vsakega glasbenika - je frontman skupine Filip Vidušin doživljal ob veliki evforiji sovrstnikov, hkrati pa tudi med pripravami na maturo in življenjskimi odločitvami o nadaljevanju šolanja.

Danes je študent prvega leta anglistike, za njim pa je zares pestro leto, ki mu je prineslo mnogo dragocenih izkušenj.

»Že eno leto je od tega, res je šlo hitro,« kar ne more verjeti 19-letnik, ki se mu je v zadnjem letu res veliko dogajalo. Ne le, da je imel priložnost sodelovati na najbolj odmevnem glasbenem dogodku na stari celini, ob vseh teh obveznostih ga je v maju čakala še matura.