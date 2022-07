Voditeljico RTV Slovenije so ganili do solz (FOTO)

Melodije morja in sonca, na katerih sta letos zmagali Anika Horvat in Tinkara Kovač s pesmijo Do roba in še čez, kajpak tudi letos niso minile brez nepogrešljive voditeljice Lorelle Flego. Tokrat ji sicer družbe ni delal njen dobri prijatelj Mario Galunič, temveč sta se s humornimi vložki trudila Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.

Dvojec je sicer na prireditvi v Portorožu Lorelli »zakuhal« prijetno presenečenje: razkrila sta namreč, da praznuje rojstni dan in tako ji s pesmijo Vse najboljše voščil cel Avditorij.

Lorella je bila ob potezi ganjena in se s solznimi očmi zahvalila vse, a se v naslednjem trenutku že jezila na sovoditeljski par, ko sta jo zbodla, naj jim vendar razkrije, koliko je sploh stara.