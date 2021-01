Ne nasedajte! Zgodba, v kateri se je znašla Lorella Flego

Izdelek se oglašuje v pojavnih oknih oziroma ob obisku določene spletne strani.

V zadnjem času smo priča številnim spletnim prevaram, v središču katerih so se znašli znani Slovenci in Slovenke. Tokrat je zdravstveni inšpektorat obvestil uporabnike o goljufivih praksah pri promociji prehranskih dopolnil za hujšanje, ko neznano ali prikrito podjetje za promocijo izdelka ukrade fotografijo znane osebnosti in doda še lažni intervju o učinkovitosti izdelka. Kot primer so navedli prehransko dopolnilo ketodiet, saj so spletni nepridipravi za njegovo promocijo ukradli fotografijo voditeljice in modne poznavalke, ob tem pa dodali lažni intervju.Potrošnike so opozorili, naj ne nasedajo tovrstnim prevaram in pred nakupom vedno preverijo naziv in naslov ponudnika, ki je obvezen podatek pri prodaji izdelkov prek spleta. »Če naziv in naslov ponudnika nista poznana, naročanje pa je možno zgolj s klicem na telefonsko številko ali prek spletnega obrazca, lahko sklepamo, da gre za goljufivo prakso in za ponujanje izdelkov, katerih skladnost in varnost ne moreta biti preverjeni, zato nakup izdelkov v takih primerih odsvetujemo,« so še zapisali.Ni pa Lorella edina, ki se ji je zgodilo kaj takšnega. Pred kratkim se je namreč v oglaševanju prehranskega dopolnila, o katerem pa ni vedela ničesar, znašla tudi naša priljubljena igralka