Lorella zgoraj brez in s sivimi lasmi (FOTO)

FOTO: Instagram

se lahko pri 46 letih pohvali z zavidljivo vitko postavo in čvrstimi mišicami, ki bi ji jih zavidale še najstnice. Da je videti kot ena izmed njih, pa so jo pohvalili številni na instagramu, kjer je Lorella objavila fotografijo v kopalkah in brez ličil z narastkom. Tako naravne je nismo navajeni, moramo pa priznati, da tudi v naravni izdaji naravnost žari.Lorella je navdih mnogim ženskam, saj jih s svojim naravnim videzom in izbranim okusom za modo navdušuje v oddaji Dobro jutro, kjer deli modne nasvete in osvetljuje lepotne trende. Poletje je bilo za Lorello tudi zelo dopustniško in privoščila si je kar nekaj sproščenih trenutkov s hčerjo, ki gre po njenih stopinjah, vsaj kar se lepote in mode tiče.