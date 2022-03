Lorella Flego: Živim z zavedanjem, da je polovica življenja že za mano

In njen namig štiridesetinvečletnicam: »Ko nam uspe dati na stran vse strupene misli, občutke in čustva, odkrijemo sebe, in to je morda prvi korak do zdravega življenja. Sledi seveda čas za stvari, ki so nam pri srcu, od branja do sprehodov, od dopustov do različnih hobijev. In telovadba, ker je gibanje tako zelo pomembno za telo in um, da ostanemo elastični in prožni v vseh pomenih.«

Preberite intervju na onaplus.si.